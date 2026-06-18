Predsednik Irana Masud Pezeškijan objavio je danas tekst Memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kojim se predviđaju momentalni prekid vojnih operacija, pokretanje pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana, postepeno ukidanje sankcija Teheranu i rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa.

U dokumentu, objavljenom na Pezeškijanovom nalogu na Iksu, navodi se da su Iran i SAD saglasni da odmah i trajno obustave vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, kao i da se uzdrže od pretnje silom i njene upotrebe.

Predviđeno je da dve strane u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produženja, postignu konačni sporazum kojim bi bili potvrđeni svi elementi dogovora.

Prema tekstu memoranduma, Vašington bi odmah po potpisivanju sporazuma započeo ukidanje pomorske blokade Irana i drugih restriktivnih mera, dok bi potpuni prekid blokade trebalo da bude sproveden u roku od 30 dana.

Dokument predviđa i povlačenje američkih vojnih snaga iz područja oko Irana u roku od 30 dana od zaključenja konačnog sporazuma.

Iran se obavezuje da omogući bezbedan prolaz trgovačkih brodova kroz Persijski i Omanski zaliv, kao i da sa Omanom razgovara o budućem upravljanju pomorskim saobraćajem u Ormuskom moreuzu.

Zatim, navodi se da bi Sjedinjene Američke Države, zajedno sa regionalnim partnerima, trebalo da obezbede program obnove i razvoja Irana vredan najmanje 300 milijardi američkih dolara, dok bi sve sankcije protiv Teherana bile ukinute prema dogovorenom vremenskom planu.

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp negirao je navode da bi konačni sporazum sa Iranomuključivao fond od 300 milijardi američkih dolara za investicije i obnovu te zemlje, ističući da Vašington neće finansirati takvu inicijativu, iako nacrt memoranduma o razumevanju navodno predviđa izradu plana kojim bi bilo obezbeđeno najmanje toliko sredstava.

Kada je reč o nuklearnom programu, u Memorandumu se navodi da Iran potvrđuje da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje, dok je predviđeno da pitanje postojećih zaliha obogaćenog materijala bude rešeno kroz mehanizam usaglašen između dve strane pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Predviđeno je i da se tokom pregovora postigne dogovor o budućem režimu obogaćivanja uranijuma i drugim pitanjima vezanim za iranske civilne nuklearne potrebe.

Do postizanja konačnog sporazuma Iran bi zadržao postojeći nivo aktivnosti u svom nuklearnom programu, dok se SAD obavezuju da neće uvoditi nove sankcije niti raspoređivati dodatne vojne snage u regionu.

Memorandumom je predviđeno i hitno izdavanje dozvola američkog Ministarstva finansija za izvoz iranske sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i pratećih usluga, uključujući bankarske transakcije, osiguranje i transport.

Vašington se dodatno obavezao da odmrzne i stavi na raspolaganje sva ograničena ili blokirana sredstva Irana, uz izdavanje svih potrebnih dozvola za njihovo korišćenje.

Dve strane će uspostaviti poseban mehanizam za nadzor sprovođenja memoranduma i budućeg konačnog sporazuma.

Predviđeno je da konačni sporazum bude potvrđen obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Vašington i Teheran su ranije potvrdili da su američki predsednik Donald Tramp i iranski predsednik iranski predsednik Masud

Pezeškijan na daljinu potpisali Memorandum o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje sukoba koje se vodio u regionu Bliskog istoka.

Ministar spoljnih poslova Pakistana Išak Dar rekao je ranije danas za BBC da je ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je bila zakazana za sutra u Ženevi, otkazana je pošto je dokument već potpisan na daljinu.