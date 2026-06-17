Postupak je vrlo jednostavan i ne zahteva napredne veštine. Prvi korak je da se kosa veže u visok konjski rep, što olakšava dalje oblikovanje i ubrzava ceo proces. Kada je kosa skupljena, pramenovi se uvijaju figarom, presom ili uvijačem, u zavisnosti od toga koji alat imate pri ruci.

Iako na prvi pogled deluje suviše jednostavno da bi zaista dalo profesionalan rezultat, upravo u tome se krije njegova najveća prednost. Kada je kosa vezana u rep, mnogo je lakše podeliti je na manje sekcije i ravnomerno uviti svaki deo, bez dugotrajnog rada.

Na ovaj način postiže se prirodan efekat talasa koji počinju od sredine dužine kose i lagano se spuštaju ka krajevima, pa frizura deluje opušteno, moderno i nenapadno, kao da je rađena u frizerskom salonu.

Koraci koje treba pratiti su jednostavni:

Vežite kosu u visok konjski rep

Podelite rep na nekoliko sekcija (četiri do pet pramenova)

Svaki pramen uvijte figarom, presom ili uvijačem

Sačekajte da se kosa ohladi kako bi talasi zadržali oblik

Pustite rep i lagano prođite prstima kroz kosu

Po želji dodatno oblikujte pramenove oko lica

Zahvaljujući svojoj jednostavnosti, ovaj trik je brzo postao viralan na društvenim mrežama. Glavni razlog njegove popularnosti je to što omogućava da se u kratkom vremenu dobije efektna i uredna frizura koja izgleda kao profesionalno stilizovana.

Ceo postupak traje manje od pet minuta, što ga čini idealnim rešenjem za užurbana jutra, izlaske ili situacije kada je potrebno brzo srediti kosu, a rezultat i dalje izgleda uredno, moderno i negovano.