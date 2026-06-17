Naser Orić, komandant jedinica muslimanske Armije Bosne i Hercegovine na teritoriji Srebrenice tokom bosansko-hercegovačkog rata 1990-ih i njegovi vojnici činili su najstrašnija zlodela nad Srbima.

U periodu 1992-1995 na područiju šire okoline Srebrenice je učestvovao u masovnim pokoljima Srba i etničkim čišćenjima srpskih sela u istočnoj Bosni, a najpoznatiji masakri su oni na Petrovdan 1992. i Božić 1993. u selu Kravica, kraj Bratunca.

Iako su im Srbi bili glavna meta, nisu prezali od drugih zlodela. Tako je na Jutjubu ranije objavljen snimak koji predstavlja svedočenja dve petnaestogodišnje devojčice koje su iz Srebrenice pobegle na srpsku stranu u Bratunac gde su potražile spas, jer su ih silovali saborci Nasera Orića.

Snimak je nastao 1994. godine, ali se tek pojavio pre nekoliko godina, pa je ostalo nepoznato gde je snimak skrivan skoro dve decenije. Kada je objavljen ispod njega stajao je natpis na engleskom jeziku : " muslimanske devojčice silovane od strane Muslimana u Srebrenici.

Dve tada maloletne devojčice Vahida Dedić i Šerifa Selimović su 22. aprila 1994. godine svedočile pred kamerama o okrutnim postupanjima Orićevih snaga.