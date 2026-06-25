Masna kosa jedan je od najčešćih problema sa kojima se suočavaju žene svih generacija. Već dan nakon pranja teme može izgledati masno, vlasi gube volumen, a frizura svežinu i uredan izgled.

Iako postoji veliki broj proizvoda namenjenih regulisanju lučenja sebuma, mnogi se sve češće okreću prirodnim tretmanima koji mogu biti dobra dopuna redovnoj nezi kose.

Među najpopularnijim domaćim receptima izdvaja se maska od jogurta, jabukovog sirćeta i meda – sastojaka koje većina ljudi već ima u svojoj kuhinji.

Zašto je jogurt dobar za kosu?

Jogurt se često koristi u domaćim tretmanima za kosu zbog hranljivih sastojaka koje sadrži.

Njegova blaga tekstura može pomoći da teme ostane hidrirano, dok kosu čini mekšom i lakšom za oblikovanje. Mnogi ga koriste i kao prirodnu podršku u održavanju ravnoteže vlasišta, posebno kada postoji problem sa peruti ili pojačanim mašćenjem.

Pored toga, ne otežava kosu, što ga čini pogodnim za osobe koje se bore sa brzim mašćenjem korena.

Jabukovo sirće kao saveznik protiv viška sebuma

Jabukovo sirće godinama je jedan od najpopularnijih prirodnih sastojaka za negu masne kose.

Njegova najveća prednost je to što može doprineti održavanju prirodne ravnoteže temena. Mnoge osobe ga koriste kako bi kosa duže ostala sveža i dobila prirodan sjaj.

Kada se koristi u umerenim količinama, kao deo maske za kosu, može pomoći da vlasi izgledaju laganije i manje masno između dva pranja.

Med neguje i štiti kosu

Med nije cenjen samo u ishrani već i u kozmetici.

Bogat je antioksidansima i hranljivim sastojcima koji pomažu očuvanju zdravog izgleda kose. Poznat je po tome što doprinosi zadržavanju vlage u vlasima, smanjuje isušivanje i čini kosu mekšom na dodir.

Osim toga, često se koristi za umirivanje osetljivog vlasišta i kao dodatna podrška kod problema poput peruti i iritacija.

Recept za domaću masku protiv masne kose

Potrebni sastojci:

1 šolja jogurta

3 kašike jabukovog sirćeta

1 kašika meda

Priprema:

U posudi sjedinite sve sastojke i mešajte dok ne dobijete potpuno ujednačenu smesu.

Masku nanesite od korena do vrhova kose, vodeći računa da dobro prekrijete teme i vlasište.

Kako se koristi?

Ostavite masku da deluje između 30 i 40 minuta kako bi sastojci imali dovoljno vremena da deluju.

Nakon toga kosu temeljno isperite mlakom vodom i operite šamponom koji inače koristite.

Za najbolje rezultate tretman možete primenjivati dva puta nedeljno.

Iako se miris jabukovog sirćeta može osećati dok je maska na kosi, on uglavnom nestaje nakon ispiranja i sušenja.

Zdravo teme je osnova lepe kose

Stručnjaci ističu da izgled kose u velikoj meri zavisi od zdravlja vlasišta.

Zbog toga se preporučuje izbegavanje prečestog dodirivanja kose, agresivnih preparata i svakodnevnog pranja koje može dodatno podstaći lučenje sebuma.

Pravilna rutina nege, uz povremene prirodne tretmane, može pomoći da kosa duže ostane sveža, lagana i negovana.

Napomena: Prirodne maske mogu doprineti nezi kose, ali ne predstavljaju medicinski tretman za probleme vlasišta. Osobe sa osetljivom kožom ili dermatološkim tegobama trebalo bi da se posavetuju sa dermatologom pre primene novih preparata.