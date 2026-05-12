Na društvenim mrežama poslednjih dana masovno se deli nova mapa Evrope koja je izazvala veliku pažnju korisnika širom kontinenta.

Srbija i većina zemalja jugoistočne Evrope obojene su zelenom bojom, dok su pojedine države zapadne i srednje Evrope označene crveno.

Razlog za ovu neobičnu podelu krije se u jednoj sasvim svakodnevnoj navici.

Evo šta zapravo prikazuje mapa

Autori mape objašnjavaju da ona prikazuje zemlje u kojima ljudi najčešće:

suše odeću napolju

koriste terase i dvorišta za veš

ili veš uglavnom suše u zatvorenom prostoru

Prema toj podeli, Srbija se našla među državama u kojima većina ljudi i dalje radije suši odeću na otvorenom.

Nemačka i deo Evrope označeni crveno

Za razliku od Balkana, države nemačkog govornog područja, kao i deo srednje Evrope i Rusije, označeni su crvenom bojom.

To bi trebalo da znači da stanovnici tih zemalja mnogo češće koriste:

sušilice

zatvorene prostorije

unutrašnje držače za veš

Ljudi odmah krenuli da raspravljaju

Mapa je veoma brzo izazvala žustru debatu na društvenim mrežama.

Posebno burno reagovali su korisnici iz:

Holandije

Engleske

Škotske

Mnogi tvrde da prikaz nije potpuno tačan i da veliki broj ljudi i dalje koristi otvoreni prostor kada god vremenski uslovi to dozvoljavaju.

"Veš napolju najlepše miriše"

Ispod objava nizali su se komentari ljudi koji tvrde da odeća osušena na otvorenom ima poseban miris i svežinu.

Odeća koja se suši napolju miriše prelepo - napisala je jedna korisnica.

Drugi su dodali da je sušenje na terasi ili u dvorištu deo navike sa kojom su odrasli i koju ne bi menjali ni zbog modernih sušilica.

Jedna obična navika potpuno podelila Evropu

Iako deluje kao sitnica, mapa je pokazala koliko se svakodnevne navike razlikuju od države do države.

Dok jedni ne mogu da zamisle sušenje veša bez balkona i sunca, drugi smatraju da su mašine za sušenje mnogo praktičnije i brže rešenje.