Ova godina je definitivno mnogo stresnija od prethodnih u celom svetu i to se može odraziti na svakoga na različite načine, tako da ničije psihičko zdravlje nije baš potpuno bezbedno. Ako se na sve to doda i eventualni iznenadni gubitak posla, sve se još više otežava.

Otkaz može da bude stresan čak i kada vam sve ostalo u životu ide po planu, a kamoli u doba globalne pandemije i sveopšte nesigurnosti. Nije sramota priznati da nam je teško i da smo zabrinuti za svoje mentalno zdravlje, ali dobra vest je da nismo ni potpuno nemoćni u toj situaciji. Ako vam se kojim slučajem desilo da ste ostali bez posla ili ste u opasnosti od toga, psiholozi imaju nekoliko korisnih saveta.

Tako Ema Mamo kaže da su posao i karijera za mnoge od nas ne samo izvor prihoda, već i deo našeg identiteta koji doprinosi našoj rutini i tome da se osećamo kao da doprinosimo. Gubitak posla donosi gomilu različitih, veoma intenzivnih osećanja i potrebno je vreme da se na to naviknemo. Ona savetuje ljude da sebi daju vremena i prostora da uopšte postanu svesni tih osećanja, pa tek onda da traže način da se sa njima izbore. Takođe je vrlo važno da o svemu tome pričamo sa nekim, jer je podrška tu nezaobilazni deo zdrave reakcije.

Ono što najviše može biti pogođeno je naš nivo samopouzdanja, naročito za ljude koji se potpuno pronalaze u svom poslu i karijeri. U tim trenucima treba se zapitati šta je ono što dalje želimo od života i kako će nam traženje novog posla pomoći u tome. Tu moramo uzeti u obzir ono u čemu smo dobri i ponoviti sebi šta sve umemo, odnosno šta smo sve naučili. Možda nećemo odmah pronaći novi posao, ali moramo da budemo dobri prema sebi i prepoznamo sva svoja dostignuća, ne samo na profesionalnom, već i privatnom planu.

Jedan od načina da poboljšamo svoje šanse u budućnosti je da naučimo neku novu veštinu ako smo u prilici. Pored toga, treba se fokusirati i na ono što jeste pod našom kontrolom i na šta možemo uticati. Osvežite svoj CV, kontaktirajte stare kolege i poznanike koji vam mogu dati neku korisnu informaciju ili vas uputiti u pravom smeru. A kako je novac jedan od glavnih izvora stresa u ovim situacijama, možete praviti evidenciju finansija i osmisliti neku vrstu budžeta, makar kratkoročnog.