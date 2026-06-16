Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji sutra će, trećeg dana male mature, polagati test iz izbornog predmeta od 9.00 do 11.00 časova. Osmaci su birali između pet predmeta, a najviše ih se opredelilo da polaže test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija.

Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30 časova, a đak koji zakasni može pristupiti ispitu najkasnije do 9.30 časova, uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za rad. Mala matura za osmake počela je 15. juna polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, a danas su polagali test iz matematike.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da su prva dva dana završnog ispita u osnovnim školama tokom koga su učenici osmog razreda rešavali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike protekli regularno i u najboljem redu.

On je uoči početka polaganja testa iz srpskog jezika i književnosti istakao da završni ispit, koji polaže oko 64.000 osmaka, treba da pruži sliku o njihovom znanju i veštinama, ali i da odredi njihov dalji obrazovni put ka srednjem obrazovanju.

Naveo je da u srednjim školama ima dovoljno mesta za sve učenike, budući da je na raspolaganju oko 72.000 mesta, od čega oko 40.000 u srednjim stručnim školama, oko 17.000 u gimnazijama, oko 3.100 u specijalizovanim i oko 1.700 u umetničkim školama.

U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja završnog ispita. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi.

Kako je navedeno na sajtu "Moja srednja škola", konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

Za upis u srednju školu vrednuje se uspeh iz osnovne škole - šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova.

Na testu iz srpskog, odnosno maternjeg, jezika i matematike može se osvojiti po najviše 14 bodova, dok se na testu iz izabranog predmeta može osvojiti najviše 12 bodova. Završni ispit za učenike osmog razreda sprovodi se po strogo definisanim procedurama koje obuhvataju bezbednu distribuciju, čuvanje i kontrolu testova, kao i jedinstvena pravila polaganja koja važe na teritoriji cele Srbije.

Završni ispit organizuje se u osnovnoj školi, a u posebnim slučajevima u srednjoj školi ili drugom objektu koji ispunjava propisane uslove, poput sportske hale ili doma kulture, a svi učenici jedne škole polažu ispit na istoj lokaciji koju određuje okružna komisija.

U svakoj klupi sedi samo jedan učenik, a razmak između klupa mora biti najmanje 1,2 metra. Posebna pažnja posvećena je identifikaciji učenika i zaštiti regularnosti ispita, pa shodno tome svaki test ima identifikacionu omotnicu, a učenici koriste personalizovane QR nalepnice sa jedinstvenim identifikacionim brojem. Učenici su dužni da na ispit ponesu potreban pribor za rad, đačku knjižicu i identifikacione nalepnice (Obrazac 41).

Tokom ispita dežuraju nastavnici iz drugih škola, što predstavlja dodatni mehanizam kontrole i obezbeđivanja objektivnosti. U slučaju oštećenja testa, predviđena je procedura zamene rezervnim primerkom, što se takođe evidentira zapisnički.

Testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i izabranog predmeta priprema i štampa Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a ispitni materijal se štampa i pakuje u sigurnosnu ambalažu koja sprečava neovlašćeno otvaranje i obezbeđuje bezbednost tokom transporta.

Na dan polaganja predsednici školskih komisija preuzimaju isključivo testove za predmet koji se tog dana polaže i svaka primopredaja testova dokumentuje se zapisnički, a po završetku ispita kompletan materijal se pakuje u sigurnosne kese i vraća u skening centre, gde se ponovo proverava i evidentira.