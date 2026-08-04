Itaka, jedno od najpoznatijih grčkih ostrva zahvaljujući legendi o Odiseju, oduševljava posetioce bujnim zelenilom, stenovitim brdima i pešačkim stazama koje vode do skrivenih arheoloških nalazišta i spektakularnih vidikovaca.

Danas je ovo mirno ostrvo idealno za one koji žele da pobegnu od gužve i upoznaju autentičnu Grčku.

Obilazak Itake, savetuju turistički vodiči, započnite u Vatiju, slikovitom glavnom gradu Itake. Ovo najveće naselje na ostrvu nalazi se u velikom zalivu. Ima prelepo šetalište uz more sa šarenim kućama, kafićima i tradicionalnim grčkim tavernama. Obavezno treba posetiti i Arheološki muzej Itake, u kojem se može više saznati o bogatoj istoriji i mitologiji ostrva.

Itaka je širom sveta poznata kao dom legendarnog grčkog junaka Odiseja. Ljubitelji prirode mogu da krenu Odisejevom stazom, pešačkom rutom koja prolazi kroz prelepe pejzaže i pruža fantastične poglede na ostrvo.

Na ovoj ruti nalazi se i pećina Loizos, za koju mnogi veruju da je upravo pećina nimfi koju Homer pominje u Odiseji.

Na Itaki se nalaze brojni ostaci antičkih građevina. Posebno se izdvaja arheološko nalazište Alalkomenes, gde možete videti ostatke drevnih zidina, grobnica i impresivnih kiklopskih bedema. Vredi posetiti i ruševine venecijanske tvrđave Paleokastro, odakle se pruža panoramski pogled na ostrvo.

Itaka je poznata po kristalno čistom moru i prelepim plažama. Plaža Filiatro idealna je za kupanje i sunčanje zahvaljujući sitnom šljunku i tirkiznoj vodi. Sarakiniko privlači posetioce belim oblucima i nestvarno plavim morem, dok je plaža Gidaki pravi skriveni dragulj do kojeg se može stići samo čamcem ili zahtevnijom pešačkom stazom.

Na severoistočnoj obali Itake nalazi se šarmantno ribarsko mesto Frikes. Prošetajte uskim ulicama okruženim tradicionalnim kućama, sedite u neku od taverni uz more i uživajte u svežim morskim specijalitetima dok posmatrate šarene ribarske brodove u luci.

Kioni je jedno od najlepših sela na ostrvu. Smešteno je u mirnom zalivu i odiše autentičnim mediteranskim duhom. Šetnja rivom, uz kafiće, taverne, šarene kuće i luksuzne jedrilice usidrene u luci, predstavlja pravi užitak.

Inače, jedanod najboljih načina da upoznate Itaku jeste izlet brodom. Tokom vožnje otkrićete skrivene uvale, usamljene plaže i kristalno čisto more idealno za ronjenje. Brojne ture uključuju i obilazak susednih ostrva, poput Meganisija i Kefalonije.

Ljubitelji planinarenja trebalo bi da se upute ka planinskom selu Egzogi. Staza prolazi kroz maslinjake i vinograde, a po dolasku možete obići tradicionalno selo, crkvu Svetog Jovana i uživati u spektakularnom pogledu na Jonsko more.Na najvišem vrhu Itake nalazi se manastir Katara, jedno od najznačajnijih duhovnih mesta na ostrvu. Osim što odiše mirom i tišinom, manastir je poznat po vizantijskoj arhitekturi i prelepom panoramskom pogledu koji oduzima dah.

Boravak na Itaki nije potpun bez upoznavanja lokalne kuhinje. U tradicionalnim tavernama možete probati gulaš od zeca, domaće sireve i sveže ulovljenu ribu i morske plodove. Obrok upotpunite čašom lokalnog vina ili čuvenim medom sa Itake.

Za razliku od mnogih grčkih ostrva koja su preplavljena masovnim turizmom, Itaka je uspela da sačuva svoju autentičnost, mir i romantiku, piše Greek Reporter.