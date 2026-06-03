Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje raspisao je javni konkurs za prodaju deset stanova u Pakracu, a početne cene nekretnina privukle su pažnju brojnih potencijalnih kupaca. Najpovoljniji stan ponuđen je za svega 6.500 evra, dok najskuplji među oglašenim nekretninama ne dostiže ni 31.000 evra.

Svi stanovi nalaze se u istoj stambenoj zgradi u Ulici Braće Radić 14/A. Reč je o manjim stambenim jedinicama površine između 25 i 40 kvadratnih metara, koje mogu biti zanimljive kako onima koji traže prvi dom, tako i kupcima koji žele nekretninu za izdavanje ili ulaganje.

Najniže početne cene rezervisane su za stanove u suterenu. Četiri ponuđene jedinice prodaju se po cenama od 6.540 do 8.970 evra. Na prvom spratu nalaze se tri stana čija se početna vrednost kreće između 12.500 i 28.200 evra, dok su stanovi na drugom spratu procenjeni od 21.800 do 30.800 evra.

Prodaja se organizuje putem javnog nadmetanja, a nekretnine se nude po principu „viđeno – kupljeno“. To znači da će kupci pre podnošenja ponude morati pažljivo da procene stanje stana, jer nakon završetka postupka neće moći da traže naknadne reklamacije ili umanjenje cene zbog eventualnih nedostataka.

Svi zainteresovani učesnici dužni su da uplate jamčevinu u visini od 10 odsto početne cene stana za koji konkurišu. U slučaju da njihova ponuda ne bude prihvaćena, uplaćeni iznos biće vraćen u roku od 30 dana, ali bez obračunate kamate. Za kupca koji pobedi na licitaciji depozit će biti uračunat u konačnu kupoprodajnu cenu.

Prijave za učešće mogu se podneti do 26. juna 2026. godine, dok je javno otvaranje pristiglih ponuda zakazano za 9. jul u prostorijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Zagrebu.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati isključivo ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici koji poseduju uredno overeno punomoćje. S obzirom na to da su početne cene znatno niže od onih koje se mogu pronaći na većini tržišta nekretnina u regionu, očekuje se velika konkurencija među zainteresovanim kupcima.

Povoljna cena ulaska na tržište nekretnina jedan je od glavnih razloga zbog kojih je ovaj oglas izazvao pažnju javnosti. Ipak, stručnjaci savetuju da se pre podnošenja ponude detaljno proveri stanje nekretnine i svi uslovi konkursa kako bi kupci imali jasnu sliku o eventualnim dodatnim ulaganjima nakon kupovine, piše Dnevno.hr.