Nevreme koje je zahvatilo Srbiju ponovo je skrenulo pažnju na to koliko brzo jak vetar i obilne padavine mogu da ugroze bašte, terase i pažljivo negovane biljke.

Ukoliko se ne zaštite na vreme, biljke u saksijama, ali i one u zemlji, mogu pretrpeti ozbiljna oštećenja, a u nekim slučajevima i potpuno propasti. Zato je pravovremena priprema ključna kako bi se smanjila šteta i sačuvale biljke.

U nastavku izdvajamo pet najvažnijih koraka koje možete preduzeti pre nego što nevreme stigne.

1. Unesite biljke u saksijama u zatvoren prostor

Biljke u saksijama su najosetljivije na jak vetar i kišu jer se lako prevrnu, polome ili izgube supstrat.

Ako je moguće, unesite ih u kuću, garažu, hodnik ili drugi natkriven prostor. U slučaju da to nije opcija, grupišite ih uz zid ili ih postavite u zaklonjeni deo terase kako biste povećali stabilnost.

2. Uklonite sve labave predmete iz dvorišta

Predmeti poput baštenskog otpada, odsečenih grana, drva ili baštenskog alata mogu postati opasni tokom jakog vetra.

Njihovo uklanjanje smanjuje rizik od oštećenja biljaka, ali i drugih delova dvorišta. Organski materijal se može iskoristiti za kompost, ali je važno da sve bude dobro obezbeđeno pre oluje.

3. Orezujte oštećene i opasne grane

Suve, polomljene ili predugačke grane mogu se lako odlomiti tokom nevremena i oštetiti okolne biljke.

Redovnim pregledom drveća i žbunja i blagovremenim orezivanjem smanjuje se rizik od dodatne štete. Važno je koristiti odgovarajući alat i izbegavati preterano orezivanje koje može oslabiti biljke.

4. Poduprite biljke koje ne možete da premestite

Biljke koje ostaju napolju, a imaju dugačke i tanke stabljike, posebno su podložne lomljenju i „ljuljanju“ na vetru.

Oslonci, rešetke i drugi nosači mogu pomoći da biljke ostanu stabilne. Po potrebi se mogu koristiti i vezice kako bi se stabljike dodatno učvrstile, dok zaštitni pokrivači mogu pomoći u zaštiti listova i cvetova.

5. Napravite prirodnu zaštitu od vetra

Sadnja gustih žbunova i živih ograda može vremenom stvoriti prirodnu barijeru koja smanjuje jačinu vetra u dvorištu.

Takva „vetrozaštitna“ zona može značajno smanjiti izloženost osetljivijih biljaka i pomoći im da lakše prežive olujne uslove.

Pravovremena priprema bašte pred nevreme može napraviti veliku razliku između minimalne štete i potpunog uništenja biljaka, zbog čega se savetuje da se ovi koraci preduzmu čim se najavi loše vreme.