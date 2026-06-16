Tokom svog obraćanja, Vučić je govorio o izjavi Marte Kos, ali i situaciji na Bliskom istoku.

- Marta Kos je govorila o zaštitinim klauzuluma, ona nije rekla tako, pomenula je i 5 i 10 godina, pre tih 15, za ulazak u EU, da budemo sasvim fer, iako dobro znate šta mislim o njoj. Razgovarao sam o tome na ručku sa Kobahidzeom. Video sam da nisu ni Ukrajinci ni neki drugi presrećni zbog toga, video sam oštru reakciju Papuašvilija ovde. Moja reakcija ne bi bila oštra, baš zato što znam da su hteli nas u Evropi brže, mogli su to da urade i pre 5 ili 10 godina. Ne obmanjujem građane Srbije i govorim im šta je realnost, ako postoji nešto zašto bi se zahvalio Marti Kos, to je što je otvorila oči drugima.

- Osim što traže sve od vas, da se uskladite sa spoljnom politikom, da budete član i deo ekonomskog tržišta, sad polako, kada su nam rkeli kako stvari stoje. Ovo nama pruže i donekle veću slobodu u našem ponašanju i odnosu prema drugima. To ima ne lakih stvari, ali i ne nužno loših. Moramo se koncentrisati na sopstveni rast. Ako smo u stanju da ispregovaramo sa J. Korejom ugovor o slobodnoj trgovini, ako smo uspeli pre toga sa Kinom, mi pravimo važne kanale.

- Danas sam i juče naučio mnoge stvari koje želim da prenesem članovima Vlade kako da povećaju rast, ali moramo više da radimo. Naši ljudi mislim da žele da žive bolje, jeftinije lekove, uspešniej zdravstvo, da naša industrija radi. To su stvari na kojima treba da radimo, a treba da razumemo situaciju oko sebe da pročitamo nalaze G7, šta se desilo u Persijskom zalivu, jer stvari više neće biti iste, da su najveće sile sveta porazile Iran, jer to nije tačno. Iran nije poražen, to svako treba da uzme u obzir i uticaće na politiku. Na Bliskom istoku treba gledati situaciju kako će da se dešava, mislim da neće ovo biti dugoročno primirje, to je moja procena.

- Ukrajina Rusija nije blizu kraja, mnogo problema, svi se bave vojnim sajmovima, ko može da napravi najbolje i najjeftinije oružje. Treba racionalno pristupiti izjavi Marte Kos, da će biti članice prvog reda, i članice drugog reda. Jer može da se desi nekad da članice drugog reda psotanu članice prvog, a da ove prveb ude baš briga gde su - rekao je predsednik.