Život u malim domovima poslednjih godina postaje sve popularniji, a jedna priča iz Floride posebno je privukla pažnju društvenih mreža. Pamela Tajner odlučila je da staru i zapuštenu garažu pretvori u topao dom za svoje roditelje – i rezultat je oduševio hiljade ljudi.

Pamela je zajedno sa partnerom i roditeljima kupila imanje sa glavnom kućom i ruiniranom garažom, nakon čega su krenuli u veliko renoviranje. Iako na početku nisu imali mnogo iskustva, većinu stvari naučili su preko interneta i sami se upustili u radove.

Najveće iznenađenje bila je upravo transformacija garaže. Umesto hladnog i mračnog prostora, nastao je moderan i udoban mali stan pun svetlosti i toplih detalja.

Stara garažna vrata zamenili su velikim prozorima, dok su enterijer uredili uz pomoć polovnog nameštaja i kreativnih rešenja. Posebnu pažnju privukla je kuhinja napravljena od polovnih ormarića različitih boja koje je Pamelin otac prilagodio i uklopio u jedinstvenu celinu.

Pamela otkriva da ih čitav projekat nije koštao više od oko 30.000 evra, jer su mnogo toga radili sami, a nameštaj nabavljali preko oglasa i second hand prodavnica.

Korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni rezultatima, pa su mnogi komentarisali da je ovo jedan od najlepših „uradi sam“ projekata koje su videli.

Osim što ovakav način života donosi manje troškove, manji domovi znače i niže račune za struju, vodu i održavanje, zbog čega se sve više ljudi odlučuje upravo za ovakva kreativna rešenja.