Posle više od tri decenije, Svetsko prvenstvo u fudbalu ove godine održava se u Severnoj Americi, a domaćini su Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada.

Kao i na svakom Mundijalu, osim o fudbalu, mnogo se govori i o troškovima koje navijači moraju da izdvoje kako bi uživo pratili najveći sportski događaj na svetu.

Još od početka prvenstva pažnju javnosti privlače cene ulaznica, koje su više nego ikada ranije. Međutim, navijači koji su već bili na stadionima sada raspravljaju i o cenama hrane i pića.

Na stadionu Asteka, gde je odigrana utakmica između reprezentacija Meksika i Južnoafričke Republike, posetioci su za flašicu vode morali da izdvoje 80 pezosa (oko 4,5 dolara), za čašu Coca-Cole 160 pezosa (oko 9,3 dolara), dok je pivo koštalo čak 290 pezosa (oko 16,7 dolara).

Ni hrana nije mnogo jeftinija. Za tri takosa navijači su plaćali 240 pezosa, odnosno oko 15 dolara.

Podeljena mišljenja navijača

Mnogi smatraju da su ove cene previsoke, naročito imajući u vidu da se utakmice igraju i u Meksiku, gde su svakodnevni troškovi znatno niži nego u SAD i Kanadi. Po njihovom mišljenju, hrana i piće na stadionima trebalo bi da budu pristupačniji široj publici.

S druge strane, ima i onih koji veruju da su ovakve cene očekivane za događaj ovakvih razmera. Smatraju da organizatori i domaćini žele da iskoriste priliku za dodatnu zaradu tokom jednog od najgledanijih sportskih spektakala na planeti.

I dok se rasprava o cenama nastavlja na društvenim mrežama, jedno je sigurno – odlazak na Mundijal danas zahteva mnogo dublji džep nego ranijih godina.