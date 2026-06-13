Pitanje je jednostavno: kako pravilno čuvati šolje i čaše – okrenute nagore ili nadole?

Iako mnogi imaju čvrst stav po tom pitanju, stručnjaci kažu da univerzalno tačan odgovor zapravo ne postoji. Sve zavisi od uslova u vašoj kuhinji, načina odlaganja i svakodnevnih navika.

Zašto neki drže šolje okrenute nagore?

Zagovornici ovog načina skladištenja ističu da šolje tako lakše "dišu". Ukoliko nakon pranja ostane i najmanja količina vlage, držanje šolja uspravno omogućava da se unutrašnjost potpuno osuši.

Ovo je posebno važno u domaćinstvima sa većom vlagom ili kada se posuđe odlaže odmah nakon pranja.

Još jedan argument odnosi se na higijenu. Mnogi ne žele da ivice šolja, sa kojih piju, budu u direktnom kontaktu sa policama ormarića, čak i kada se one redovno čiste.

Prednosti držanja šolja naopačke

S druge strane, mnogi smatraju da je praktičnije šolje držati okrenute nadole jer se tako sprečava skupljanje prašine u unutrašnjosti.

Ovo je naročito korisno ako posuđe držite na otvorenim policama ili u kuhinjama gde se prašina brže taloži.

Ljubitelji espresa imaju još jedan razlog za ovu naviku. Kada se šolje nalaze iznad aparata za kafu, topao vazduh koji izlazi iz uređaja može ih lagano zagrejati i pripremiti za posluživanje napitaka.

Važan detalj koji mnogi zanemaruju

Način čuvanja može zavisiti i od oblika šolje. Modeli koji imaju užu bazu često su stabilniji kada se odlože naopačke i manje su skloni prevrtanju prilikom uzimanja iz ormarića.

Takođe, porodice sa malom decom često biraju raspored koji smanjuje mogućnost slučajnog obaranja i lomljenja posuđa.

Šta je na kraju najbolje rešenje?

Ako šolje držite na otvorenim policama, stručnjaci smatraju da je praktičnije da budu okrenute nadole kako bi ostale zaštićene od prašine.

Međutim, u zatvorenim ormarićima prednost uglavnom imaju šolje okrenute nagore jer se tako smanjuje mogućnost zadržavanja vlage i neprijatnih mirisa.

Zato konačan odgovor nije isti za sve. Najbolji način čuvanja šolja zavisi od vaše kuhinje, navika i uslova u kojima skladištite posuđe.