Krpelji odavno nisu problem rezervisan samo za šume i izletišta. Sve češće se mogu pronaći u gradskim parkovima, baštama, dvorištima i drugim zelenim površinama u blizini ljudi. Njihov ubod često prolazi neprimećeno, ali može predstavljati zdravstveni rizik zbog bolesti koje prenose, uključujući lajmsku bolest i krpeljski encefalitis.

Zbog toga naučnici širom sveta tragaju za efikasnim načinima smanjenja njihove brojnosti, a jedno novo istraživanje iz Kanade ukazalo je na iznenađujuće jednostavno rešenje – drvenu sečku.

Istraživanje donelo zanimljive rezultate

Istraživači sa Univerziteta u Otavi proučavali su kako drvena sečka utiče na kretanje krpelja u područjima gde je zabeležen veliki broj jedinki koje mogu prenositi uzročnike lajmske bolesti.

Tokom istraživanja upoređivane su dve vrste zaštitnih površina:

obična drvena sečka (malč),

drvena sečka tretirana insekticidom deltametrinom.

Rezultati su pokazali da je obična sečka smanjila prisustvo krpelja za približno 48 odsto, dok je tretirana varijanta smanjila njihovu brojnost za čak 99 procenata tokom dve godine istraživanja.

Zašto krpelji izbegavaju drvenu sečku?

Prema rečima naučnika, razlog leži u uslovima koje stvara ovaj materijal.

Krpelji najbolje opstaju u vlažnim i senovitim područjima, gde lakše zadržavaju vlagu potrebnu za preživljavanje. Sloj drvene sečke stvara suvlju površinu koja im otežava kretanje i prelazak iz guste vegetacije na mesta kojima prolaze ljudi i kućni ljubimci.

Na taj način formira se svojevrsna zaštitna zona između travnjaka i prostora za boravak.

Jednostavno rešenje za dvorište

Drvena sečka je lako dostupna i relativno jeftina. Može se nabaviti nakon orezivanja drveća, baštenskih radova ili od lokalnih proizvođača malča.

Iako najveću efikasnost pruža kombinacija sa odgovarajućim sredstvima za suzbijanje insekata, istraživanje pokazuje da i potpuno prirodna sečka može značajno smanjiti broj krpelja u neposrednoj okolini.

Oprez je i dalje neophodan

Stručnjaci naglašavaju da nijedna metoda ne pruža potpunu zaštitu. Nakon boravka u prirodi i dalje je važno pregledati kožu, odeću i krzno kućnih ljubimaca kako bi se eventualni krpelji na vreme uklonili.

Ipak, postavljanje sloja drvene sečke uz staze, oko travnjaka ili na granici između dvorišta i vegetacije može predstavljati jednostavan dodatni korak u smanjenju rizika od susreta sa ovim parazitima.

Nova istraživanja pokazuju da ponekad upravo najjednostavnija rešenja mogu imati značajan efekat u zaštiti ljudi i kućnih ljubimaca od neželjenih gostiju iz prirode.