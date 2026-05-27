. Ovi sitni paraziti često ostanu neprimećeni satima, a mogu preneti ozbiljne bolesti poput lajmske borelioze i krpeljnog encefalitisa.

Najveći problem je što se krpelji često sakriju na mestima koja je teško pregledati – u kosi, iza ušiju, na pregibima kože ili u gustoj dlaci kućnih ljubimaca.

Viralni trik sa kamerom telefona

Internetom se poslednjih dana širi jednostavan trik koji, prema tvrdnjama korisnika, može pomoći da mnogo lakše uočite krpelja.

Potrebno je samo da otvorite kameru na telefonu i približite deo tela ili dlake koji pregledate. Zatim uključite opciju za inverziju boja.

Tada tamni krpelji na ekranu postaju svetlije tačkice i mnogo su uočljiviji nego golim okom.

Nisu potrebne dodatne aplikacije

Dobra vest je da većina telefona već ima ovu opciju u podešavanjima pristupačnosti ili kamere, pa nema potrebe za instaliranjem posebnih aplikacija.

Kod pojedinih uređaja trik funkcioniše i preko aplikacija poput Google Lens-a.

Ovaj metod posebno koriste roditelji male dece i vlasnici pasa, jer se krpelji često gotovo stapaju sa kosom ili tamnom dlakom.

Stručnjaci upozoravaju na simptome nakon ujeda

Iako trik može pomoći da brže pronađete krpelja, stručnjaci upozoravaju da ne treba ignorisati simptome nakon ujeda.

Crvenilo, temperatura, malaksalost i umor mogu biti znak infekcije koju prenose krpelji, zbog čega je važno reagovati na vreme i po potrebi potražiti pomoć lekara.