Neke su donete sa putovanja kao uspomena, druge su pokloni dragih ljudi, dok su pojedine jednostavno izašle iz upotrebe kada smo kupili novi servis. Iako zauzimaju mesto u kuhinjskim ormarićima, mnogima je žao da ih bace.

Upravo zato sve više domaćica pronalazi kreativne načine da starim šoljama udahne novi život. Umesto da skupljaju prašinu na policama, one postaju praktični organizatori, ukrasi za dom, pa čak i dekoracije za dvorište i terasu.

Pretvorite ih u preslatke saksije za cveće i začinsko bilje

Jedna od najpopularnijih ideja jeste pretvaranje starih šolja u male saksije. Zahvaljujući svom obliku, idealne su za uzgoj sukulenata, kaktusa, nane, bosiljka ili drugih aromatičnih biljaka.

Dovoljno je da na dno stavite sloj šljunka, peska ili sitne ekspandirane gline kako biste obezbedili drenažu. Na taj način biljke će imati bolje uslove za rast, a vaša kuhinja ili terasa dobiće potpuno novi izgled.

Šolje mogu poslužiti i kao elegantne mini-vaze za sveže ubrano baštensko cveće, stvarajući prijatnu i toplu atmosferu u domu.

Savršeno rešenje za organizaciju prostora

Stare šolje mogu postati praktični organizatori u gotovo svakoj prostoriji.

U kuhinji su idealne za odlaganje kašičica, slamčica, kesica šećera, štapića za mešanje napitaka ili manjih kuhinjskih dodataka. Na taj način oslobađate prostor u fiokama i održavate red na radnoj površini.

U kupatilu mogu služiti za četkice za zube, kozmetičke četkice, maskare, olovke za oči ili štapiće za uši. Na radnom stolu postaju elegantni držači za olovke, makaze i kancelarijski pribor.

Čak i u radionici ili vikendici mogu pomoći u organizaciji sitnog alata, eksera, šrafova ili oznaka za biljke u bašti.

Originalan način posluživanja hrane

Ako volite da organizujete druženja i porodična okupljanja, stare šolje mogu postati zanimljiv detalj na trpezi.

U njima možete servirati štapiće od povrća, grickalice, orašaste plodove ili slane štapiće. Ovako servirana hrana izgleda uredno, dekorativno i zauzima manje prostora na stolu.

Pored toga, manje šolje mogu poslužiti i za posluživanje mini-deserata, kremova ili voćnih salata.

Dekorativne lampe i ručno pravljene sveće

Ljubitelji dekoracije često koriste stare šolje za izradu unikatnih sveća. Potrebno je samo da u neoštećenu šolju sipate vosak i postavite fitilj, nakon čega dobijate jedinstven ukras ili originalan poklon.

Još jedna zanimljiva ideja jeste postavljanje LED lampica na baterije unutar šolje. Tako nastaje dekorativna noćna lampa koja pruža prijatno i diskretno osvetljenje.

Donacija kao najlepša druga šansa

Ukoliko zaista imate previše šolja i ne planirate da ih koristite, razmislite o donaciji. Mnoge humanitarne organizacije, narodne kuhinje, dečiji centri i socijalne ustanove rado prihvataju očuvano posuđe.

Na taj način ne samo da oslobađate prostor u svom domu, već pomažete da predmeti koji su vama postali višak pronađu novu svrhu i nekome budu od koristi.

Uz malo kreativnosti i mašte, čak i najobičnija stara šolja može postati praktičan detalj koji će ulepšati dom, pomoći u organizaciji prostora i doprineti toplijoj atmosferi u svakodnevnom životu.