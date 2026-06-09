El Ninjo je klimatski fenomen koji nastaje kada temperature okeana u centralnom i istočnom delu tropskog Pacifika postanu neuobičajeno visoke.

To dovodi do promena u širem klimatskom sistemu, slabi pasatne vetrove i omogućava toplijem vazduhu da se kreće ka istoku. Ova promena utiče na vremenske obrasce širom sveta, izazivajući obilne padavine u nekim regionima i ozbiljne suše u drugim.

Godina nakon El Ninja takođe je pod njegovim uticajem, pa su prosečne temperature uglavnom više nego inače.

Možda se pitate kako promene u atmosferi iznad tropskog Pacifika mogu da utiču na hranu širom sveta.

Odgovor je jednostavan – vreme i proizvodnja hrane neraskidivo su povezani.

Za zemlje poput Velike Britanije, koje nisu direktno pogođene El Ninjom, najveći problem mogao bi biti poremećaj lanaca snabdevanja. Džim Dejl, osnivač kompanije British Weather Services, rekao je da bi mnogi svakodnevni proizvodi mogli da poskupe.

„Posledice po životnu sredinu, ne samo za ljude već i za divlje životinje i čitave ekosisteme, mogle bi biti ogromne – potencijalno zaista ogromne“, rekao je on.

„Banane, kafa, šećer, čaj, kakao – svi ti proizvodi će se u narednom periodu naći pod pritiskom.“

Isto tako, promene u globalnim vremenskim prilikama mogu ozbiljno da poremete poljoprivrednu proizvodnju, što dovodi do manjih prinosa i viših cena. Podsećajući na nestašice hrane tokom poslednjeg El Ninja 2023. godine, Dejl je dodao:

„Možete očekivati da će pojedini proizvodi, posebno voće, povrće i druge namirnice, ili biti veoma skupi ili ih uopšte neće biti na policama prodavnica.“

Dodao je i da bi proizvodi koji se ne uvoze mogli da poskupe, piše Lad Bible.