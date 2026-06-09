Ponekad neobično ponašanje mačke tokom noći može biti znak problema koji je važno na vreme prepoznati.

Mnogi vlasnici mačaka barem jednom su se probudili usred noći zbog svog ljubimca. Najčešće to pripisuju karakteru životinje, njenim godinama ili poznatoj činjenici da su mačke aktivnije noću. Međutim, veterinari upozoravaju da određene promene u ponašanju mogu ukazivati na to da se sa ljubimcem dešava nešto neuobičajeno.

A što se ranije primete takvi znaci, veće su šanse da se problem reši na vreme.

Moja mačka se čudno ponaša noću – šta to znači?

Mačke su pravi majstori kada je u pitanju prikrivanje zdravstvenih problema. Za razliku od ljudi, retko otvoreno pokazuju da im nije dobro. Zato su promene u svakodnevnim navikama često prvi znak da nešto nije u redu.

Iznenada je počela glasno da mjauče noću

Posebno obratite pažnju ako je vaša mačka ranije bila tiha.

Neke mačke počinju da šetaju po stanu i glasno mjauču bez očiglednog razloga. To nije uvek samo dosada ili želja za pažnjom. Ponekad uzrok mogu biti promene povezane sa starenjem, problemi sa vidom ili sluhom, pa čak i određena zdravstvena stanja.

Ako se noćno mjaukanje pojavilo iznenada i ponavlja se iz večeri u veče, ne bi ga trebalo ignorisati.

Nemirno luta po stanu

Mačka može satima da prelazi iz jedne prostorije u drugu kao da nešto traži.

Iako to na prvi pogled deluje kao sasvim normalno ponašanje, stalno besciljno hodanje ponekad može ukazivati na anksioznost, nelagodnost ili dezorijentaciju. Ovo je posebno često kod starijih mačaka.

Svake noći namerno budi vlasnika

Naravno, mnogi ljubimci imaju običaj da probude vlasnika kada ogladne.

Međutim, ako to ranije nije radila, a sada svake noći uporno traži pažnju, moguće je da pokušava da signalizira da se ne oseća dobro, naročito ako su prisutne i druge promene u ponašanju.

Više ne spava na svom omiljenom mestu

Mačke ne vole promene i retko menjaju navike bez razloga.

Ako je vaš ljubimac iznenada prestao da spava na mestu koje je godinama birao, moguće je da mu više nije prijatno ili da oseća određeni bol. Ponekad je razlog bezazlen, poput promene temperature u prostoriji, ali nekada može biti znak zdravstvenog problema.

Često odlazi do činije sa vodom ili posipa

Ove promene vlasnici naročito lako primećuju tokom noći.

Ako mačka često prilazi vodi, dugo sedi pored činije ili češće koristi posip nego ranije, to ne bi trebalo zanemariti. Takvo ponašanje može ukazivati na različite zdravstvene tegobe i zahteva konsultaciju sa veterinarom.

Počinje da se krije

Ponekad problem nije povećana aktivnost, već upravo suprotno.

Ako se mačka koja je ranije bila druželjubiva i radoznala odjednom skriva, izbegava kontakt sa ljudima i provodi vreme na osamljenim mestima, to može biti znak da nešto nije u redu.

Kada je vreme za uzbunu?

Važno je znati da nije svako noćno mjaukanje razlog za brigu. Mačke su prirodno aktivnije tokom noći, mogu reagovati na zvukove spolja ili jednostavno tražiti pažnju.

Ipak, oprez je potreban kada se ponašanje naglo promeni i za to ne postoji očigledan razlog.

Veterinari često ističu da vlasnik najbolje poznaje svog ljubimca. Upravo on prvi primeti kada mačka počne da se ponaša drugačije nego ranije.

Zato nemojte svaku promenu automatski pripisivati godinama ili karakteru životinje. Ponekad je to jedini način na koji mačka ume da pokaže da joj je potrebna pomoć. A pažljiv vlasnik taj signal može prepoznati mnogo pre nego što problem postane ozbiljan.