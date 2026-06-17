Jastuci se tokom leta prljaju brže nego što mnogi misle. Visoke temperature, znojenje i vlaga doprinose tome da već nakon kratkog vremena izgube svežinu i početni izgled.

Stručnjaci savetuju da se jastuci peru najmanje dva do tri puta godišnje, dok se tokom toplih meseci preporučuje i češće održavanje. Redovno pranje ne samo da uklanja neprijatne mirise, već vraća mekoću i produžava njihov vek trajanja.

Domaći trik za žute fleke

Jedan od najjednostavnijih načina da osvežite jastuke jeste upotreba sirćeta.

Tokom pranja, u pregradu za omekšivač dodajte malo alkoholnog sirćeta. Ono pomaže u uklanjanju žutih fleka i neutralisanju neprijatnih mirisa, a nakon ispiranja miris sirćeta potpuno nestaje.

Ovaj trik posebno je koristan za jastuke koji su već izgubili prvobitnu belinu i deluju „istrošeno“.

Kako pravilno prati jastuke?

Pravilna temperatura pranja zavisi od vrste punjenja.

Za sintetičke jastuke preporučuje se pranje na temperaturi do 40°C, jer više temperature mogu dovesti do deformacije i stvaranja grudvica u punjenju.

Za jastuke od perja i puha, neophodan je još nežniji tretman – idealno je pranje na 30–40°C kako bi se očuvala elastičnost i volumen.

Nakon pranja, obavezno je dodatno ispiranje kako bi se uklonili svi ostaci deterdženta, jer oni mogu izazvati neprijatan miris i iritaciju kože.

Takođe se preporučuje centrifuga na niskim obrtajima (400–600), kako se punjenje ne bi oštetilo.

Sušenje je najvažniji korak

Pravilno sušenje jastuka jednako je važno kao i samo pranje.

Najbolje je da se suše položeni na ravnoj i provetrenoj površini, dalje od direktnog sunca. Tokom sušenja jastuke treba povremeno protresati i okretati kako bi zadržali oblik i ravnomerno se osušili.

Ključno je da unutrašnjost jastuka bude potpuno suva, jer i najmanja količina vlage može dovesti do pojave buđi i neprijatnog mirisa.

Dodatni saveti za duži vek jastuka

Pre pranja uvek proverite da li je navlaka oštećena. Sitna oštećenja najbolje je zašiti ili koristiti zaštitnu vreću za pranje.

Takođe, izbegavanje preterane toplote u spavaćoj sobi i korišćenje odeće od prirodnih materijala tokom noći može smanjiti znojenje i usporiti prljanje jastuka.

Redovna nega i pravilno održavanje obezbeđuju ne samo čistiji jastuk, već i kvalitetniji i zdraviji san.