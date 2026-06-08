Buđ u domu jedan je od najupornijih problema sa kojima se vlasnici stanova i kuća suočavaju tokom cele godine. Najčešće se pojavljuje u kupatilima, kuhinjama i drugim prostorijama sa povećanom vlagom, a njeno uklanjanje često predstavlja pravi izazov.

Mnogi veruju da je izbeljivač dovoljno snažno sredstvo da trajno reši problem, ali stručnjaci za čišćenje upozoravaju da to nije slučaj. Iako može ukloniti vidljive tragove buđi, on uglavnom deluje samo na površini, dok spore ostaju prisutne i nastavljaju da se šire.

Zašto se buđ vraća nakon čišćenja izbeljivačem?

Profesionalna čistačica koja na društvenim mrežama deli savete za održavanje doma tvrdi da je upravo upotreba izbeljivača jedna od najčešćih grešaka.

Prema njenim rečima, izbeljivač može privremeno ukloniti tamne fleke i ostaviti utisak da je problem rešen, ali ne dopire do korena buđi. Zbog toga se ona često vraća već nakon nekoliko dana ili nedelja, ponekad u još većem obimu.

– Stvara se iluzija da je površina potpuno čista, dok spore ostaju aktivne i nastavljaju da se razvijaju – objašnjava ona.

Vodonik-peroksid kao efikasnija alternativa

Umesto izbeljivača, stručnjaci preporučuju vodonik-peroksid, koji se pokazao kao efikasnije rešenje za uklanjanje buđi i njenih tragova.

Vodonik-peroksid deluje kao prirodni izbeljivač i pomaže u uklanjanju tamnih mrlja koje nastaju usled razvoja buđi. Može se koristiti nerazblažen ili pomešan sa jednakom količinom vode, u zavisnosti od stepena zaprljanosti površine.

Jedan od primera njegove primene jeste čišćenje fuga u tuš-kabinama, gde se buđ najčešće zadržava zbog stalne izloženosti vlazi.

Dodatni efekat uz ulje čajevca

Još jedan popularan savet među stručnjacima za čišćenje jeste kombinacija vodonik-peroksida i eteričnog ulja čajevca.

Preporučena mešavina sastoji se od:

jedne šolje 3% vodonik-peroksida,

jedne kašičice eteričnog ulja čajevca.

Sastojci se sipaju u bočicu sa raspršivačem i dobro promešaju.

Prema tvrdnjama stručnjaka, ulje čajevca pomaže u razgradnji ćelijskih zidova spora buđi, čime se usporava njihovo dalje širenje.

Kako pravilno primeniti rastvor?

Pripremljeni rastvor potrebno je obilno naprskati na površinu zahvaćenu buđi sve dok se potpuno ne natopi.

Nakon toga preko tretiranog mesta mogu se postaviti papirni ubrusi ili maramice koje se dodatno poprskaju istim sredstvom. Kada rastvor odstoji određeno vreme, papir se uklanja, a površina prebriše i ispere.

Stručnjaci navode da ovakav postupak može dati dugotrajnije rezultate od klasičnog čišćenja izbeljivačem, posebno kada je reč o manjim površinama zahvaćenim buđi.

Pored uklanjanja postojećih naslaga, važno je rešiti i uzrok problema, odnosno smanjiti vlagu u prostorijama redovnim provetravanjem, korišćenjem ventilacije i sprečavanjem kondenzacije.