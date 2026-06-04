Prema rečima profesionalne astrološkinje Ejmi Demur, određeni horoskopski znaci imaće mnogo razloga za radost ovog meseca.

„Ovi znaci će uskoro doživeti veliku sreću, jednu od najvećih koje su imali u poslednjih 12 godina“, rekla je Demur. „Posebno kada je u pitanju ljubav, karijerni uspeh, bogatstvo i ostvarivanje ličnih ciljeva.“

Evo kako jun 2026. menja život na bolje za ove astrološke znakove.

Jarac

Jarčevi, ovog meseca osvajate džekpot u svojim vezama. U stvari, „neki od vas će doživeti ljubavni život kakav nisu imali godinama“. To je zato što se dve najsrećnije planete, Venera i Jupiter, spajaju u vašoj sedmoj kući posvećenih veza, čineći da se vaš ljubavni život potpuno okreće za 180 stepeni (na dobar način).

Nemojte se iznenaditi ako konačno pronađete nekoga ko ulaže toliko truda u vas koliko i vi u njih. Podižući vašu vezu na viši nivo, jun 2026. je mesec ne samo pronalaženja nekoga novog, već i zaustavljanja toksičnih ciklusa. Kao što je Demur rekao: „Ovo je moćna energija za intenzivnu hemiju, trenutne varnice i veze koje se brzo razvijaju u nešto ozbiljnije.“ Dakle, ako to već niste uradili, dobar je mesec da prekinete vezu sa svima koji vas sputavaju.

Lav

Jupiter, planeta sreće i izobilja, ulazi u vaš znak 30. juna, kada zvanično počinje vaša smaragdna godina. Kada se to desi, imate mnogo čemu da se radujete, jer „postajete najsrećniji horoskopski znak od juna 2026. do jula 2027.“, objasnio je astrolog.

Od manifestovanja ljubavi do doživljavanja uspeha u u osnovi svemu što naumite, do kraja ovog meseca ćete napredovati kao nikada do sada. Uvereni da se život konačno kreće u pravom smeru, očekujte najveći sjaj. Bez obzira da li postaje privlačnija ili magnetna, vaša reputacija neće biti ista do kraja juna. Sada ste spremni za to.

Vaga

Možda ste do sada malo posustali. Srećom, jun 2026. je mesec kada stvari konačno kreću na bolje. Imate mnogo čemu da se radujete ovog meseca jer ulazite u jedan od najsrećnijih i najuspešnijih profesionalnih perioda kakav niste doživeli godinama.

Doživljavajući proboj u karijeri, ovog meseca počinjete da dobijate uspeh i priznanje koje zaslužujete. Podižući svoj status kao nikada do sada, nemojte se ustručavati od umrežavanja. Čak i ako se u početku čini malo zastrašujuće, to je upravo ono što vam je potrebno da biste iskusili izobilje kome već dugo težite.

Rak

Mora da se osećate prilično dobro upravo sada, jer su dve najsrećnije planete u vašem horoskopskom znaku. Ovo je izuzetno srećna energija koja se dešava samo jednom u 12 godina.

Univerzum će konačno ponovo početi da se kreće u vašu korist. Imate priliku da ostvarite svoje snove - dogodiće se proboji koji uključuju ljubav, novac, lepotu ili karijerni uspeh. Čini se da se sve dešava preko noći, pa budite spremni na sve te pozitivne promene, piše Your Tango.