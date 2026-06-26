Jedan od najpoznatijih savetuje da se na vrh rutera stavi metalni novčić, uz tvrdnju da će tako signal biti jači i stabilniji.

Međutim, testovi pokazuju da ovaj popularni trik ne funkcioniše.

Da li novčić zaista pojačava Wi-Fi signal?

Prema teoriji koja se širi društvenim mrežama, metalni novčić navodno služi kao mala antena koja usmerava radio-talase i poboljšava pokrivenost signalom.

Da bi se proverilo da li u tome ima istine, sprovedena su merenja jačine Wi-Fi signala i brzine interneta sa novčićem postavljenim na ruter i bez njega.

Rezultati nisu pokazali nikakvo poboljšanje. Naprotiv, u pojedinim merenjima signal je bio čak nešto slabiji kada je novčić bio na uređaju.

Zašto metal može da pogorša signal?

Wi-Fi funkcioniše pomoću radio-talasa, a metal ih apsorbuje i reflektuje. Zbog toga svaki metalni predmet postavljen neposredno uz ruter može da ometa širenje signala umesto da ga pojača.

Iz istog razloga nije preporučljivo držati ruter iza televizora, u metalnim policama ili komodama, niti u neposrednoj blizini većih metalnih predmeta.

Kako zaista da poboljšate Wi-Fi bez dodatnih troškova?

Ako želite bolji domet interneta, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka:

Postavite ruter na višu policu ili sto kako bi se signal lakše širio kroz prostor.

Držite ga dalje od debelih zidova, mikrotalasne pećnice i velikih ogledala, koji mogu da ometaju signal.

Ako ruter ima dve spoljne antene, jednu postavite uspravno, a drugu vodoravno kako biste ravnomernije rasporedili signal u prostoru.

Na ovaj način možete poboljšati pokrivenost Wi-Fi mrežom bez ikakvih dodatnih troškova i bez oslanjanja na internet mitove koji, kako pokazuju testovi, ne daju željene rezultate.