Jedan od najpoznatijih savetuje da se na vrh rutera stavi metalni novčić, uz tvrdnju da će tako signal biti jači i stabilniji.
Međutim, testovi pokazuju da ovaj popularni trik ne funkcioniše.
Da li novčić zaista pojačava Wi-Fi signal?
Prema teoriji koja se širi društvenim mrežama, metalni novčić navodno služi kao mala antena koja usmerava radio-talase i poboljšava pokrivenost signalom.
Da bi se proverilo da li u tome ima istine, sprovedena su merenja jačine Wi-Fi signala i brzine interneta sa novčićem postavljenim na ruter i bez njega.
Rezultati nisu pokazali nikakvo poboljšanje. Naprotiv, u pojedinim merenjima signal je bio čak nešto slabiji kada je novčić bio na uređaju.
Zašto metal može da pogorša signal?
Wi-Fi funkcioniše pomoću radio-talasa, a metal ih apsorbuje i reflektuje. Zbog toga svaki metalni predmet postavljen neposredno uz ruter može da ometa širenje signala umesto da ga pojača.
Iz istog razloga nije preporučljivo držati ruter iza televizora, u metalnim policama ili komodama, niti u neposrednoj blizini većih metalnih predmeta.
Kako zaista da poboljšate Wi-Fi bez dodatnih troškova?
Ako želite bolji domet interneta, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka:
- Postavite ruter na višu policu ili sto kako bi se signal lakše širio kroz prostor.
- Držite ga dalje od debelih zidova, mikrotalasne pećnice i velikih ogledala, koji mogu da ometaju signal.
- Ako ruter ima dve spoljne antene, jednu postavite uspravno, a drugu vodoravno kako biste ravnomernije rasporedili signal u prostoru.
Na ovaj način možete poboljšati pokrivenost Wi-Fi mrežom bez ikakvih dodatnih troškova i bez oslanjanja na internet mitove koji, kako pokazuju testovi, ne daju željene rezultate.
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