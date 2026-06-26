Ako vam internet stalno „koči“ u spavaćoj sobi ili kućnoj kancelariji, dok u dnevnoj sobi radi bez problema, niste jedini. Loš Wi-Fi signal u udaljenim delovima stana jedan je od najčešćih problema, posebno kada je položaj rutera ograničen zbog priključaka ili rasporeda prostorija.
Poslednjih godina društvenim mrežama i forumima kruži neobičan savet – stavite novčić na Wi-Fi ruter i signal će navodno biti jači. Ali, da li ovaj trik zaista funkcioniše?
Mit ili stvarnost?
Prema popularnoj teoriji, metal od kojeg je napravljen novčić navodno deluje kao mini-antena koja usmerava ili pojačava Wi-Fi signal.
Kako bi se proverila ta tvrdnja, sproveden je jednostavan test u kojem su upoređeni jačina signala i brzina interneta sa novčićem postavljenim na ruter i bez njega.
Rezultati testa
Ishod nije doneo nikakvo iznenađenje.
Merenja su pokazala da nije bilo poboljšanja ni u brzini interneta ni u stabilnosti veze. Naprotiv, u pojedinim merenjima rezultati su bili čak neznatno lošiji kada je novčić bio postavljen na uređaj.
Drugim rečima, ovaj trik ne donosi nikakvu korist.
Zašto metal ne može da pojača Wi-Fi signal?
Wi-Fi funkcioniše pomoću radio-talasa visoke frekvencije. Kada se metal nađe na njihovom putu, on ih ne pojačava, već ih reflektuje ili apsorbuje.
Zbog toga postavljanje metalnih predmeta direktno na ruter – bilo da je reč o novčićima, ključevima ili drugim metalnim predmetima – može čak i da oslabi signal.
Sličan efekat imaju i metalne komode, televizori ili druga mesta iza kojih je ruter često sakriven, kao i ogledala koja sa zadnje strane imaju tanak metalni sloj.
Kako zaista poboljšati Wi-Fi signal?
Umesto internet mitova, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih i efikasnih rešenja:
- Postavite ruter na višu poziciju. Signal se bolje širi kada uređaj nije na podu ili sakriven iza nameštaja. Idealno je da bude na polici ili stolu.
- Držite ga dalje od prepreka. Debeli betonski zidovi, mikrotalasne pećnice, veliki metalni predmeti i ogledala mogu značajno da oslabe signal.
- Pravilno podesite antene. Ako ruter ima spoljne antene, preporučuje se da jedna bude postavljena vertikalno, a druga horizontalno. Tako se signal ravnomernije raspoređuje kroz prostor i između spratova.
Najbolji način za stabilniji internet
Ako i dalje imate problema sa dometom, razmislite o premeštanju rutera na centralnije mesto u stanu ili korišćenju Wi-Fi repetitora odnosno mesh sistema za veće prostore.
Jedno je sigurno – novčić na ruteru neće ubrzati internet. Pravilno postavljanje uređaja i uklanjanje prepreka i dalje su najefikasniji način da poboljšate kvalitet bežične mreže.
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