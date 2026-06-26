Ako vam internet stalno „koči“ u spavaćoj sobi ili kućnoj kancelariji, dok u dnevnoj sobi radi bez problema, niste jedini. Loš Wi-Fi signal u udaljenim delovima stana jedan je od najčešćih problema, posebno kada je položaj rutera ograničen zbog priključaka ili rasporeda prostorija.

Poslednjih godina društvenim mrežama i forumima kruži neobičan savet – stavite novčić na Wi-Fi ruter i signal će navodno biti jači. Ali, da li ovaj trik zaista funkcioniše?

Mit ili stvarnost?

Prema popularnoj teoriji, metal od kojeg je napravljen novčić navodno deluje kao mini-antena koja usmerava ili pojačava Wi-Fi signal.

Kako bi se proverila ta tvrdnja, sproveden je jednostavan test u kojem su upoređeni jačina signala i brzina interneta sa novčićem postavljenim na ruter i bez njega.

Rezultati testa

Ishod nije doneo nikakvo iznenađenje.

Merenja su pokazala da nije bilo poboljšanja ni u brzini interneta ni u stabilnosti veze. Naprotiv, u pojedinim merenjima rezultati su bili čak neznatno lošiji kada je novčić bio postavljen na uređaj.

Drugim rečima, ovaj trik ne donosi nikakvu korist.

Zašto metal ne može da pojača Wi-Fi signal?

Wi-Fi funkcioniše pomoću radio-talasa visoke frekvencije. Kada se metal nađe na njihovom putu, on ih ne pojačava, već ih reflektuje ili apsorbuje.

Zbog toga postavljanje metalnih predmeta direktno na ruter – bilo da je reč o novčićima, ključevima ili drugim metalnim predmetima – može čak i da oslabi signal.

Sličan efekat imaju i metalne komode, televizori ili druga mesta iza kojih je ruter često sakriven, kao i ogledala koja sa zadnje strane imaju tanak metalni sloj.

Kako zaista poboljšati Wi-Fi signal?

Umesto internet mitova, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih i efikasnih rešenja:

Postavite ruter na višu poziciju. Signal se bolje širi kada uređaj nije na podu ili sakriven iza nameštaja. Idealno je da bude na polici ili stolu.

Signal se bolje širi kada uređaj nije na podu ili sakriven iza nameštaja. Idealno je da bude na polici ili stolu. Držite ga dalje od prepreka. Debeli betonski zidovi, mikrotalasne pećnice, veliki metalni predmeti i ogledala mogu značajno da oslabe signal.

Debeli betonski zidovi, mikrotalasne pećnice, veliki metalni predmeti i ogledala mogu značajno da oslabe signal. Pravilno podesite antene. Ako ruter ima spoljne antene, preporučuje se da jedna bude postavljena vertikalno, a druga horizontalno. Tako se signal ravnomernije raspoređuje kroz prostor i između spratova.

Najbolji način za stabilniji internet

Ako i dalje imate problema sa dometom, razmislite o premeštanju rutera na centralnije mesto u stanu ili korišćenju Wi-Fi repetitora odnosno mesh sistema za veće prostore.

Jedno je sigurno – novčić na ruteru neće ubrzati internet. Pravilno postavljanje uređaja i uklanjanje prepreka i dalje su najefikasniji način da poboljšate kvalitet bežične mreže.