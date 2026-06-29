Kompanija Starlink, deo korporativnog sistema vezanog za SpaceX, napravila je formalni korak ka početku poslovanja u Crnoj Gori registracijom lokalnog pravnog lica.

Prema dostupnim podacima, kompanija Starlink Montenegro registrovana je kao društvo sa ograničenom odgovornošću krajem aprila, sa sedištem u Podgorici. Kao izvršni direktor navodi se Zdravko Gardović, dok je osnovni kapital simboličan i iznosi dva evra.

Delatnost firme obuhvata telekomunikacione usluge, uključujući kablovske, bežične i satelitske tehnologije, što je u skladu sa globalnim modelom poslovanja Starlinka koji se zasniva na internetu koji se distribuira putem satelitske mreže u niskoj orbiti Zemlje.

Vlasnička struktura pokazuje da je crnogorska kompanija u potpunom vlasništvu evropske holding firme Starlink Holdings Netlands B.V., koja je deo šireg sistema SpaceX-a.

Registracija kompanije predstavlja prvi administrativni korak pre dobijanja dozvola za rad. Nakon toga sledi upis u registar operatora kod Agencije za elektronske komunikacije i poštansku delatnost, što je neophodan uslov za zvanično pružanje usluga korisnicima u zemlji.

Regulator je ranije najavio da bi Starlink mogao da počne sa radom u Crnoj Gori u narednim mesecima, uz očekivanje da bi proces registracije mogao biti završen u okviru planiranog roka.

Dolazak ovog sistema mogao bi imati poseban značaj za oblasti u kojima je klasična internet infrastruktura slabije razvijena. To se pre svega odnosi na ruralna i planinska područja, kao i lokacije sa izraženim turističkim i pomorskim aktivnostima.

Starlink koristi mrežu hiljada satelita u orbiti kako bi omogućio pristup internetu bez potrebe za kablovskom ili mobilnom mrežom na terenu. Time se omogućava povezivanje korisnika i u geografski udaljenim i teže dostupnim sredinama, gde tradicionalna infrastruktura često ima ograničenja, piše Investitor.me.