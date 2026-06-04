Nepalski vodič koji je nestao na Mont Everestu i za kojeg se šest dana strahovalo da je poginuo, pronađen je živ.

Uspeo je da se spusti do planinarskog kampa

On je uspeo da se vrati do baznog kampa.

Hilari Dava Šerpa koji je nestao 30. maja je pronađen jutros u blizini baznog kampa zahvaljujući članovima Komiteta za kontrolu zagađenja Sagarmate, nepalske organizacije koja pomaže u postavljanju ruta na Everestu i uklanjanju otpada koji planinari ostavljaju za sobom.

„Puzao je niz planinu“, rekao je Pemba Šerpa iz kompanije 8K Expeditions, koja je koordinisala potragu i spasilačku akciju.

„Poslat je helikopter koji će ga prevesti u bolnicu u Katmanduu.“, navedeno je u saopštenju.

Vodič je nestao tokom uspona

Britanski alpinista Kris Tral, bivši pripadnik Kraljevskih marinaca, izjavio je da je zajedno sa Šerpom uspešno osvojio vrh visok 8.849 metara oko 17 časova 29. maja.

Tral je ispričao da se tokom silaska Šerpa zaustavio.

„Seo je da se odmori sa rancem na leđima. Ovi ljudi nose ogromne terete“, rekao je.

„Okrenuo sam se i pitao ga: ‘Hilari, jesi li dobro, brate?’ Odgovorio mi je: ‘Da, da, dobro sam, Krise, samo ti idi dalje.’ To nije bilo ništa neobično. Nekad bih ja išao ispred njega, nekad on ispred mene.“

Dok se spuštao, Tral je naišao na poljskog planinara koji je ostao bez dodatnog kiseonika i zadobio promrzline.

„Uspon na vrh bio je izuzetno iscrpljujući. Ono što je trebalo da traje pet dana – odlazak do vrha i povratak – nama je trajalo 11 dana. Toliko su uslovi bili teški“, rekao je.

„Pitao sam se da li da se vratim po Šerpu, za kojeg sam verovao da će se uskoro pojaviti i biti dobro, kao što je to učinio stotinama puta ranije, ili da pomognem kolegi planinaru koji je ostao bez kiseonika, ima promrzline na prstima i nalazi se na korak od hipotermije?“

Tral je opisao izuzetno teške uslove na planini. Tokom silaska delio je svoju bocu s kiseonikom sa Poljakom, a za put do Kampa tri trebalo im je čak 11 sati, iako se ta deonica obično prelazi za oko dva sata.

„Tada sam shvatio da se nalazimo u zaista ozbiljnoj situaciji“, rekao je.

Spasilački timovi su tragali danima

Spasilački timovi odmah su krenuli u potragu za Šerpom, ali danima nisu uspeli da ga nađu. Smatrali su da je iskusan vodič stradao na planini.

Na sreću on je uspeo da se spase i da izdrži surove planinske uslove. Uspeo je da se sam spusti do planinarskog kampa, piše ndtv.com

Ovaj uspon je bio jedan od poslednjih u sezoni, što znači da je na vrhu bilo malo drugih planinara.Inače, više od hiljadu penjača stiglo je do vrha Everesta ove sezone, prema početnim podacima nepalskih zvaničnika, što je čini najprometnijom sezonom ikada zabeleženom.