Zemljotres, u Venecueli koji je prema međunarodnim agencijama za praćenje dostigao 7,5 stepeni Rihterove skale, izazvao je veliku štetu u nekoliko delova zemlje i osetio se širom većeg dela severne Južne Amerike.

„To je najjači zemljotres koji sam ikada osetila u životu“, rekla je novinarka Nikol Kolster.. „Bio je toliko jak da sam mislila da će zgrada pasti na mene.“

Ona živi u Palos Grandesu, okrugu u centralnom Karakasu koji je teško pogođen zemljotresom.

„Postoje ljudi koji su veoma tužni, nemoćni jer nisu mogli da izvedu svoje ljubimce napolje“, rekla je Kolster.

Video koji kruži društvenim mrežama, a na kojem se vidi stariji čovek kako spasava svoje pse tokom zemljotresa, pogledao je veliki broj ljudi. Mnogi su ostavili svoje komentare pružajući podršku ljudima koji su se našli u veoma teškoj situaciji.

Grupe za zaštitu životinja često podstiču vlasnike kućnih ljubimaca da uključe životinje u planove za evakuaciju u vanrednim situacijama, jer katastrofe mogu biti podjednako opasne za životinje kao i za ljude.

Nakon zemljotresa, životinje mogu ostati zarobljene u oštećenim zgradama, odvojene od svojih vlasnika ili povređene od padajućih krhotina. Spasilačke organizacije često rade zajedno sa službama za hitne slučajeve kako bi ponovo spojile izgubljene kućne ljubimce sa njihovim porodicama.

Naučnici već dugo proučavaju izveštaje o neobičnom ponašanju životinja pre zemljotresa. Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca i farmeri su prijavili da su videli pse kako prekomerno laju, mačke kako se kriju, ptice kako postaju nemirne i stoku kako se čudno ponaša pre velikih zemljotresa.

Istraživači veruju da neke životinje mogu biti u stanju da otkriju rane znake upozorenja koje ljudi ne mogu lako primetiti. To može uključivati male vibracije tla, promene vazdušnog pritiska ili zvukove na frekvencijama van opsega ljudskog sluha, piše theanimalreader.