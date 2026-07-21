Turisti će od sada morati da obrate pažnju na izbor odeće, jer je zabranjena šetnja u kupaćim kostimima ili bez majice van plaža, a prekršitelje očekuju visoke novčane kazne.

Nova odluka deo je šireg trenda u Italiji i Evropi, gde se popularne destinacije pokušavaju izboriti sa posledicama masovnog turizma.

Novo pravilo, koje je na zvaničnim turističkim stranicama Varenne opisano kao „izmene i dopune propisa gradske policije“, stupilo je na snagu 27. juna.

Prema novim odredbama, na celoj teritoriji opštine zabranjeno je kretanje bez majice ili samo u kupaćem kostimu, osim na plažama, molovima i pristaništima za brodove. Kazne za one koji ne poštuju pravila iznose od 50 do 200 evra.

Varena ima svega oko 650 stanovnika, ali je svake godine posećuju stotine hiljada turista. Lokalne vlasti tvrde da su nove mere neophodne kako bi sačuvale izgled mesta i kvalitet života stanovnika.

Gradonačelnik Mauro Manzoni izjavio je: „Varena je predivno mesto i ponosni smo što svake godine ugostimo stotine hiljada posetilaca iz celog sveta. Međutim, kvalitet života naših stanovnika ne može biti žrtvovan zarad masovnog turizma.“

Lokalno stanovništvo uglavnom podržava nova pravila, posebno ona koja se odnose na oblačenje.

„Na plaži možete raditi šta želite, ali kada šetate gradom, ulazite u prodavnice, restorane, crkve ili na trg, morate biti pristojno obučeni“, rekao je jedan lokalni trgovac.

Osim pravila o odeći, Varenna je uvela ograničenja i za turističke grupe. Najveća dozvoljena grupa može imati 25 osoba.

Vodičima je zabranjeno korišćenje zvučnika i drugih uređaja za pojačavanje glasa, a kazne za kršenje ovog pravila kreću se od oko 100 do skoro 500 evra. U nekim slučajevima moguće je i višemesečno oduzimanje dozvole za rad.

Nova pravila nalažu da se grupe moraju kretati pešačkim rutama bez ometanja stanovnika i drugih posetilaca. Takođe im je zabranjeno zadržavanje na ključnim mestima, poput trgova i uskih istorijskih ulica, kako bi se sprečilo stvaranje gužvi.

Varenna je samo jedno od mnogih evropskih mesta koja pokušavaju da ograniče negativne posledice velikog broja turista.

U Sorrentu na obali Amalfi još 2022. godine uvedene su kazne do 500 evra za turiste koji šetaju u kupaćim kostimima van plaže. Tada je gradonačelnik Massimo Coppola poručio da neprikladno oblačenje narušava izgled grada i uznemirava lokalno stanovništvo.

Slično je postupio i Portofino, koji je uveo takozvane „zone bez zadržavanja“ kako bi sprečio stvaranje gužvi zbog turista koji se dugo zadržavaju na popularnim mestima radi fotografisanja, piše Guardian.