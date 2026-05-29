Čišćenje kuhinje deluje jednostavno, ali izbor alata — krpa ili sunđer — može značajno uticati na higijenu, efikasnost i količinu bakterija koja ostaje na površinama.

Iako mnogi koriste ono na šta su navikli, stručnjaci za čišćenje i organizaciju domaćinstva ističu da oba rešenja imaju svoje prednosti, ali i jasna ograničenja.

Krpe za sudove: bolje za površine i kontrolu bakterija

Krpe se najčešće preporučuju za brisanje kuhinjskih površina poput radnih ploča, vrata ormarića i spoljašnjih delova aparata.

Razlog je jednostavan — krpa bolje skuplja masnoću i ostatke hrane, umesto da ih razmazuje po površini.

Velika prednost krpa je i mogućnost pranja na visokim temperaturama, čime se bakterije znatno efikasnije uklanjaju nego kod sunđera. Ključno je da se krpe peru redovno, idealno nakon jednog ili dva korišćenja, i da se suše raširene, a ne zgužvane.

Dodatni savet za higijenu

Sve češće se preporučuje razdvajanje krpa po bojama — jedna za površine gde se priprema hrana, a druga za ostale delove kuhinje. Na taj način smanjuje se rizik od prenosa bakterija.

Sunđeri: nezamenljivi za tvrdokorne mrlje

Iako se često dovodi u pitanje njihova higijena, sunđeri i dalje imaju važnu ulogu u kuhinji.

Njihova tekstura omogućava lakše uklanjanje zagorelih ostataka i tvrdokornih mrlja sa sudova, šporeta i rerni. Posebno su korisni za teško dostupna mesta poput unutrašnjosti čaša, šolja i uskih posuda.

Međutim, upravo zbog strukture, sunđeri brzo zadržavaju vlagu i ostatke hrane, što ih čini pogodnim za razvoj bakterija. Zato ih je potrebno redovno menjati — u proseku na svakih sedam do četrnaest dana, u zavisnosti od intenziteta upotrebe.

Šta je bolji izbor?

Stručnjaci se slažu da ne postoji univerzalno rešenje koje je najbolje u svakoj situaciji. Krpe su praktičnije za svakodnevno brisanje i održavanje čistoće površina, dok su sunđeri efikasniji za ribanje i uklanjanje tvrdokornih naslaga.

Najbolji rezultat u kuhinji postiže se kombinacijom oba alata, uz redovno održavanje i pravilnu higijenu.