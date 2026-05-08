Najpoznatiji zmijolovac u Srbiji, Vladica Stanković, imao je pune ruke posla na Đurđevdan!

Stanković je objavio snimak iz Surdulice na svom Instagram nalogu, na kom se vidi da se zavukao ispod "mercedesa" i video da se u njemu krije zmija.

Vladica je naveo da se zmija sakrila u plastici u automobilu. Nakon samo nekoliko sekundi, iskusni zmijolovac izvukao je dugačku zmiju, a potom je i stavio na svoje rame.

Stanković: Sezona zmija otvorena krajem februara

Podsetimo, Stanković je ranije rekao da je sezona zmija u našoj zemlji otvorena je već 27. februara, kada je u selu Prekodolce kod Vladičinog Hana iz bunara izvukao dugačkog stepskog smuka.

Kako se ponašati kad vidite zmiju

Stanković savetuje ljude da ne ulaze u interakciju sa zmijama ukoliko naiđu na njih.

-Ne paničite. Ne vičite. Ne mrdajte naglo. Polako se povucite unazad ili sačekajte da zmija sama ode. Ne pokušavajte da je uhvatite, pomerite ili ubijete – većina ujeda se dogodi upravo tada, a mnogi ne umeju da razlikuju otrovne od neotrovnih vrsta. Ako je u naseljenom mestu, obavestite lokalne komunalne službe ili "Zoo-eko" ekipe koje se bave uklanjanjem divljih životinja - naveo je Stanković.

Pet ključnih saveta

Kako bi boravak u prirodi, a pogotovo sa decom, bio što bezbedniji Vladica je izdvojio pet ključnih saveta kojih bi svako trebalo da se pridržava, a mogu sprečiti susret sa zmijom:

Krećite se utabanim stazama, izbegavajte visoku travu, kamenjare i gustiš.

Nosite štap kojim možete povremeno udarati o tlo – vibracije teraju zmije.

Gledajte gde stajete, posebno u senci i blizu kamenja.

Nosite zatvorenu obuću i dugačke pantalone – idealno planinarske čizme.

Sa sobom uvek nosite antihistaminike – kad god idete u prirodu kod sebe imajte neki lek za alergiju ne samo zbog zmija, već i brojnih insekata.

Otrovne zmije u Srbiji

Poskok - najotrovnija zmija u Srbiji i jedna od najotrovnijih u Evropi, prepoznatljiv po "rogčiću" na glavi.

Šarka - nešto manja, često se sreće u hladnijim i vlažnim predelima, planinama.

Planinski šargan – najređa i najmanje otrovna zmija u Srbiji.

