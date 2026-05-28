Ovo leto mnogima će doneti flert, kratke avanture i neočekivane simpatije, ali za tri horoskopska znaka zvezde predviđaju mnogo više od prolazne letnje priče. Astrolozi tvrde da bi upravo oni tokom predstojećih meseci mogli da dožive romansu koja će im potpuno promeniti pogled na ljubav.

Za neke će to biti sudbinski susret na putovanju, za druge povratak osobe iz prošlosti, a neki će shvatiti da osećanja prema nekome već dugo postoje. Jedno je sigurno — ovo leto za njih neće biti nimalo dosadno.

Lav

Lavovi će tokom leta 2026. biti pravi magnet za pažnju. Njihovo samopouzdanje, energija i društvenost privlačiće ljude gde god se pojave, a upravo bi jedno spontano poznanstvo moglo da preraste u intenzivnu romansu.

Mnogi Lavovi ovog leta mogli bi da upoznaju osobu koja će ih izbaciti iz zone komfora. Iako vole da imaju kontrolu nad odnosima, sada bi mogli prvi put da se prepuste emocijama bez previše analiziranja.

Zvezde im posebno idu na ruku kada su u pitanju susreti na festivalima, putovanjima i večernjim izlascima. Oni koji su dugo bili sami mogli bi se iznenaditi koliko brzo će se razviti jaka osećanja.

Vaga

Za Vage leto 2026. donosi upravo ono što najviše vole — romantiku, povezanost i osećaj razumevanja. Nakon turbulentnog perioda, mnoge Vage konačno bi mogle da upoznaju osobu uz koju će se osećati sigurno i opušteno.

Ljubav bi mogla da dođe potpuno neočekivano, možda čak i kroz prijateljski odnos koji se postepeno pretvara u nešto više. Astrolozi naglašavaju da će Vage ovog leta imati pojačanu intuiciju, pa će brzo prepoznati ko zaslužuje njihovu pažnju.

Moguće su i veze na daljinu ili romanse koje počinju tokom odmora, ali se nastavljaju i nakon leta.

Strelac

Strelčevi će ovog leta biti željni avanture i novih iskustava, a upravo ih ta energija može dovesti do uzbudljive ljubavne priče. Za njih romansa neće doći kroz planiranje, već kroz spontanost i neočekivane situacije.

Osoba koju upoznaju preko prijatelja, na putovanju ili tokom izlaska mogla bi im potpuno okupirati misli. Ono što počne kao flert, vrlo brzo može prerasti u ozbiljniji odnos.

Iako Strelčevi često izbegavaju osećaj ograničenja, ovog leta bi mogli da shvate da im bliskost sa jednom osobom zapravo prija više nego što su očekivali. Zvezde sugerišu da ih čeka jedna od najstrastvenijih letnjih romansi.