Trava i korovi rastu brzo, zaklanjaju pristup svetlosti i direktno utiču na smanjenje proizvodnje električne energije. Standardna rešenja — mehanizovano košenje i herbicidi — nose rizik od oštećenja skupocene opreme i generišu značajne troškove održavanja. Jedna australijska solarna elektrana pronašla je drugačiji, efikasniji odgovor. Pustila je svinje.

Zašto svinje, a ne ovce?

U solarnoj industriji ovce su već dugo poznate kao prirodne "kosilice". Pasu travu, ne diraju panele i ekonomičnije su od svake mašine. Ipak, australijska elektrana odlučila se za rasu kunekune — male, miroljubive životinje poreklom sa Novog Zelanda. Za razliku od većine komercijalnih svinjskih rasa, kunekune svinje nisu sklone naglim pokretima i nepredvidivom ponašanju u blizini osetljive infrastrukture. Spore su, radoznale i izuzetno efikasne u kontroli vegetacije.

Smanjenje rizika od požara kao ključna prednost

Pored uklanjanja korova, uključujući i vrste koje nisu reagovale na druge metode, svinje su donele neočekivanu korist. Kopajući po tlu u potrazi za hranom, one su rastresale zbijeno zemljište i uništavale naslage suve vegetacije. U sušnoj australijskoj klimi, gde suva trava ispod solarnih panela predstavlja ozbiljan rizik od požara, ovo je pokazalo izuzetnu vrednost za bezbednost postrojenja.

Agroekosistem kao model budućnosti

Pored smanjenja rizika od požara, životinje su prirodno đubrile tlo, vidno poboljšavajući njegovo stanje. Rezultat: malo krdo zamenilo je čitavu brigadu za održavanje terena. Bez goriva, bez hemikalija, bez rizika od oštećenja panela — troškovi održavanja su se smanjili, a elektrana se praktično pretvorila u funkcionalni agroekosistem gde stočarstvo i obnovljiva energetika koegzistiraju i međusobno se podržavaju.

Ovaj primer pokazuje kako inovativno upravljanje solarnom infrastrukturom može istovremeno rešiti probleme održavanja vegetacije, zaštite od požara i plodnosti tla — bez negativnog uticaja na životnu sredinu.