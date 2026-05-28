Većina ljudi klima-uređaj koristi gotovo svakodnevno tokom letnjih meseci, ali malo ko zna da se na daljinskom upravljaču često nalazi opcija koja može značajno da poboljša kvalitet vazduha u domu.

Reč je o dugmetu „Clean“, odnosno funkciji samočišćenja, koja automatski uklanja nečistoće iz unutrašnje jedinice klima-uređaja.

Ova opcija, koja se kod pojedinih modela naziva i „Active Clean“ ili „iClean“, postala je popularna na društvenim mrežama nakon što su korisnici otkrili da može da olakša održavanje klime bez rastavljanja uređaja i dodatnih troškova.

Kako funkcioniše funkcija „Clean“?

Tokom svakodnevnog rada klima-uređaj u sebi skuplja prašinu, vlagu, masnoće i druge naslage. Vremenom to može dovesti do neprijatnih mirisa, pojave buđi i lošijeg kvaliteta vazduha u prostoru.

Aktiviranjem opcije „Clean“ pokreće se automatski proces u kojem se isparivač naizmenično smrzava i odmrzava, čime se otpuštaju i uklanjaju naslage nečistoća. Nakon toga uređaj koristi toplinu da eliminiše vlagu i bakterije, a zatim se unutrašnjost potpuno suši.

Zahvaljujući ovom procesu, klima ostaje čistija, radi efikasnije i obezbeđuje prijatniji i svežiji vazduh u prostoriji.

Kako se aktivira „Clean“ opcija?

Aktiviranje funkcije je jednostavno i traje manje od pola sata. Potrebno je da klima bude uključena u režimu hlađenja, nakon čega se na daljinskom upravljaču pritisne dugme „Clean“.

Na ekranu se zatim pojavljuje oznaka „CL“, što znači da je proces pokrenut. Uređaj zatim samostalno prolazi kroz ciklus čišćenja koji traje oko 28 minuta, nakon čega se automatski isključuje.

Tokom rada može se čuti blago pucketanje plastike usled promena temperature, što je potpuno normalna pojava.

Ova funkcija sve više privlači pažnju korisnika jer omogućava jednostavno održavanje klima-uređaja i doprinosi zdravijem vazduhu u domu.