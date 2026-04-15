Mnogi korisnici ovaj trenutak nazivaju „najsimpatičnijim snimkom koji su videli u poslednje vreme“.

Reporter i navijačica u centru pažnje

Sve se dogodilo u Buenos Ajres, tokom utakmice između CA Boca Juniors i Barcelona SC.

Reporter Nikolas Luases izveštavao je uživo za TV AZZ, ali ovog puta pažnju javnosti nije privukla sama utakmica, već njegov razgovor sa vatrenom i atraktivnom navijačicom Dani.

Spontani flert koji je osvojio internet

Njihov razgovor brzo je prerastao u nešto više od običnog intervjua. Umesto klasičnih novinarskih pitanja, gledaoce je oduševio spontani flert između reportera i navijačice.

Tokom razgovora otkrili su da dolaze iz istog grada, Lanusa, što je dodatno opustilo atmosferu.

Reporter je u jednom trenutku rekao:

„Sve se snima, daću ti Instagram od AZZ-a… ovo govorim da ljudi ne bi pričali da ti dajem svoj profil.“

Na to mu je Dani uz osmeh odgovorila:

„Ne bi mi smetalo da mi daš svoj profil!“

Reakcije publike i kolega

Ova simpatična razmena izazvala je smeh ekipe iza kamere, ali i oduševljenje gledalaca širom sveta.

Luases se zatim našalio sa kolegama:

„Dobro, momci, prekidamo misiju AZZ, shvatićete.“

Na kraju razgovora, reporter i navijačica su se pozdravili uz prijateljski poljubac u obraz, što je dodatno podiglo popularnost snimka.

Zašto je snimak postao viralan

Ovaj viralni video pokazuje koliko autentični i spontani trenuci mogu osvojiti publiku na društvenim mrežama. Kombinacija sporta, humora i neplaniranog flerta pretvorila je običan televizijski prilog u globalni hit.

Snimak i dalje kruži internetom i prikuplja hiljade pregleda, dok korisnici komentarišu da je upravo ovakva prirodnost ono što nedostaje modernim medijima.