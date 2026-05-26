Zanimljivosti
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Zanimljivosti

Mesečni horoskop za jun: Lavu neočekivana strast, Strelcu stari poznanik nudi partnerstvo

Saznajte šta vas čeka u junu 2026. godine na polju ljubavi, posla i zdravlja.

Autor:  Slobodanka Ćorić
26.05.2026.16:52
0
Mesečni horoskop za jun: Lavu neočekivana strast, Strelcu stari poznanik nudi partnerstvo
IMDb
Kraj jedne automobilske ere - manuelni menjači nestaju do 2030. Kraj jedne automobilske ere - manuelni menjači nestaju do 2030.
Prethodna vest
Studenti iz Indije mučili mladića u domu: Tukli ga, tresli mu pepeo u usta i brisali krpom iz toaleta
Shutterstock
 Studenti iz Indije mučili mladića u domu: Tukli ga, tresli mu pepeo u usta i brisali krpom iz toaleta
Sledeća vest
 

Mesečni horoskop za jun 2026. vodi vas kroz kosmičke uticaje koji oblikuju vaš život. Istražite šta su vam zvezde spremile za prvi letnji mesec u godini u ljubavi, karijeri i zdravlju.

Ovan

Mesečni horoskop za jun 2026. prognozira da vam prva dekada juna donosi ponudu za putovanje i priliku da sredite zaostalu papirologiju. Finansijski problem iz proleća rešićete zahvaljujući slučajnoj informaciji. Sredinom meseca budite oprezni sa brzim odlukama jer se mogu pojaviti skriveni uslovi. Kraj meseca donosi poboljšanje zahladnelih odnosa i temu zajedničke kupovine sa partnerom – izbegavajte pritisak i rokove. Slobodne Ovnove čeka sudbinski susret na mestu koje redovno posećuju. Ljubomora bi mogla da pokvari nekoliko dana, ali će duga šetnja bez telefona rešiti napetost. Stiže i poruka od osobe iz prošlosti.

 
  •  

Bik

Jun zahteva timsku fleksibilnost jer će neko izneveriti vaš dogovor. Ipak, imaćete prostora za lične inicijative, naročito u uređenju doma. Pažljivo proverite pretplate i troškove da biste izbegli gubitke. Prijatelji će vam pomoći u rešavanju stare porodične zagonetke, a kraj meseca donosi prijatnu posetu rođacima. Partnerov postupak, koji će isprva delovati sumnjivo, zapravo je motivisan brigom. Parovi bi trebalo da se izoluju od vesti tokom vikenda kako bi vratili bliskost. Druga polovina meseca donosi ozbiljan razgovor o budućnosti koji više ne treba odlagati, savetuje mesečni horoskop za jun 2026.

Blizanci

Mesečni horoskop za jun 2026. kaže da je ovo je mesec za odbacivanje loših navika koje vam troše vreme. Birokratiju ćete najlakše rešiti uz pomoć stručnjaka sa strane. Suzdržite se od kritike kolega pre nego što vidite njihove rezultate. Sredinom juna očekujte povoljne prilike za prodaju ili razmenu usluga. Previše analizirate partnerove reči, a jun će vas naučiti da više pažnje posvetite njegovom pogledu i tonu. Slobodni Blizanci sreću osobu koja ceni njihovu organizovanost. Bračnim parovima se savetuje zajednička aktivnost poput čitanja ili slagalica umesto ekrana. Prihvatićete jedan ranije odbijeni poziv. 

Rak

Jun donosi odluku: završiti projekat ili ga delegirati. Intuicija će vam biti izuzetno oštra, a saradnja sa ljudima koje niste ozbiljno shvatali pokazaće se kao profitabilna. Obratite pažnju na zdravlje i ne ignorišite signale tela. Partnerova reakcija na vašu potrebu za mirom u kući otkriće vašu pravu kompatibilnost. Slobodni Rakovi upoznaju osobu sa veoma sličnim navikama iz detinjstva. Kućni sporovi mogu prerasti u ljutnju ako se ne reše odmah. Krajem meseca, fotografija iz prošlosti probudiće zaboravljena osećanja i promeniti vašu percepciju opuštenosti, kaže mesečni horoskop za jun 2026.

Lav

Prema mesečnom horoskopu za jun 2026, ovaj mesec oživljava jedan zaboravljeni projekat. Vaša neutralnost biće presudna u posredovanju u sporu. Smanjite planirane troškove jer se može ukazati vrednija investicija. Obratite pažnju na snove i kolege – tu se kriju važni tragovi. Neočekivana strast može se rasplamsati na poslovnom putu. U dugim vezama, fleksibilnost će doneti bolje rezultate od pritiska. Slobodni Lavovi bi trebalo da potraže iskrenost kod onih koji su u pozadini grupe. Sredinom meseca razgovaraćete o slobodi u vezi. Romantičan gest bez povoda i svedoka partner će dugo pamtiti i ceniti.

 

Devica

Ispravite greške u rasporedu odmah na početku meseca i ne ustručavajte se da tražite pomoć od poznanika. Sredina juna je idealna za kraću obuku i sticanje novih veština. Izbegavajte velike kupovine za dom. Vesti krajem juna nateraće vas da pozitivno promenite planove za ostatak leta. Slučajan razgovor može postati romantična prepiska, a u stabilnim vezama javiće se želja za renoviranjem što će vas dodatno zbližiti. Budite oprezni s deljenjem intime sa strancima. Poslednji vikend je savršen za dugačak razgovor na otvorenom, gde lokacija nije bitna koliko sam dijalog, predviđa mesečni horoskop za jun 2026.

 

Vaga

Mesečni horoskop za jun 2026. predviđa da je ovo vreme da naučite da kažete "ne" neugodnim uslovima na koje ste pristajali iz ljubaznosti. Promena radne rutine pokrenuće niz korisnih slučajnosti. Novac usmerite na zdravlje. Krajem meseca obnovićete kontakt sa nekim koga ste izgubili zbog sitnice. Partnerstva će biti testirana zajedničkim pripremama za neki događaj, što može izvući skrivene tenzije. Slobodne Vage čeka susret na mestu povezanom sa umetnošću. Privlačnost prema zauzetoj osobi biće važna lekcija o granicama. Supružnici će otkriti nove talente jedno kod drugog, a jedna poruka krajem juna doneće olakšanje duši, piše Sense.rs.

 

Škorpija

Početak meseca donosi pometnju u rasporedu, ali i bolji raspored prioriteta. Stari hobi bi vam neočekivano mogao doneti zaradu. Poslušajte savet starije osobe i testirajte snagu prijateljstava kroz novčana pitanja. Poslednja nedelja je idealna za početak nekog vida lečenja. Emocionalni izliv dovešće do obostranog priznanja osećanja. U vezi pripazite na naviku povlačenja u sebe – partneru je potrebna komunikacija. Samce čeka susret pored vode ili na putu. Sredina meseca donosi tešku situaciju koja će vas naučiti da jasno razlikujete sažaljenje od prave, iskrene ljubavi, predviđa mesečni horoskop za jun 2026. 

Strelac

Mesečni horoskop za jun 2026. predviđa da, iako haotičan, ovaj mesec vam donosi briljantnu ideju za prihod. Prepiska sa ljudima iz drugih gradova otvoriće vam nova vrata. Izbegavajte potpisivanje ugovora u prvoj polovini juna. Stari poznanik ponudiće vam partnerstvo koje spaja vaše interese. Strast se može roditi iz intelektualne rasprave sa osobom suprotnih stavova. U vezama je potreban razgovor o granicama i ličnom prostoru. Slobodni Strelci treba da obrate pažnju na ljude kroz društveno koristan rad. Ljubomora će se brzo pretvoriti u smeh, a važan noćni razgovor na balkonu konačno će prekinuti dugu neizvesnost.

Jarac

Prema mesečnom horoskopu za jun 2026, mesec počinje završavanjem tuđeg posla, što će vam doneti neočekivani bonus. Promena stila komunikacije biće odlično prihvaćena u okruženju. Ne pričajte o planovima do pred kraj meseca zbog moguće zavisti drugih. Spontano putovanje biće odlična investicija. Duga prepiska vodi ka susretu koji menja vašu perspektivu. U braku sledi razgovor o proširenju doma koji zahteva konsenzus. Slobodni Jarčevi ne treba da traže savršenstvo, već osobu za tihu priču pored vode. Shvatićete koliko ste se promenili kada se pojavi stara ljubav, a kratak vikend izlet postaće prava avantura. 

Vodolija

Budite diplomatični sa nadređenima jer će se direktnost tumačiti kao grubost. U ličnim projektima konačno krećete napred samostalno. Sredite stare račune jer ćete naći osnov za povraćaj novca. Nova odgovornost na poslu donosi izazove, a rezultati vašeg truda iz februara biće vidljivi krajem meseca. Partner će zahtevati iskrenost o osećanjima, što će vam se višestruko isplatiti. Slobodne Vodolije upoznaju nekoga ko ceni njihovu ličnost, a ne položaj. Bračni spor oko budžeta rešićete kompromisom. Odlučan potez prema osobi koja vas čeka promeniće atmosferu u vašem domu, kaže mesečni horoskop za jun 2026.

Ribe

Jun otkriva tajnu o imovini ili nasledstvu. Bićete u situaciji da brzo učite nove veštine. Oduprite se iskušenju za osvetu i energiju usmerite na sport ili dom. Okružiće vas ljudi koji cene vašu dubinu, a podršku ćete dobiti od bivšeg konkurenta. U vezi ćete shvatiti da se poverenje ne gradi kontrolom.Samce čeka susret na mirnom, mračnom mestu poput bioskopa ili parka noću. Pripazite da se strast ne pretvori u zavisnost; čuvajte svoju individualnost. Intimni razgovor u kuhinji kasno uveče biće ključan, a jedno priznanje će vas osloboditi dugogodišnjeg osećaja krivice, savetuje mesečni horoskop za jun 2026. godine

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
Horoskop zodijak astrologija mesečni horoskop za jun

Povezane vesti

Horoskop Tamare Globe za period od juna do decembra 2026: Ovim znacima kreće život iz korena - stižu pare, ljubav i sudbinske promene
Printscreen/Youtube
ASTRO

Horoskop Tamare Globe za period od juna do decembra 2026: Ovim znacima kreće život iz korena - stižu pare, ljubav i sudbinske promene

17:25 | 0
Astro predviđanje: Evo šta pun plavi Mesec 31. maja donosi svakom znaku Zodijaka
FOTO: Ilustracija
šta kažu zvezde

Astro predviđanje: Evo šta pun plavi Mesec 31. maja donosi svakom znaku Zodijaka

16:30 | 0
Zavisni od toksičnih veza: Ovi horoskopski znaci uvek završe u komplikovanim odnosima
Foto: Freepik
astro

Zavisni od toksičnih veza: Ovi horoskopski znaci uvek završe u komplikovanim odnosima

16:00 | 0
Ciganski horoskop za 26. maj: Stare karte obećavaju Zvezdi retku sreću, a Sekiri težak izbor
Šaterstok
ASTROLOGIJA

Ciganski horoskop za 26. maj: Stare karte obećavaju Zvezdi retku sreću, a Sekiri težak izbor

09:50 | 0
Horoskop za utorak, 26.maj: Raku posao u zastoju, Vodolija prekida vezu, Jarca boli glava
Shutterstock
DNEVNI HOROSKOP

Horoskop za utorak, 26.maj: Raku posao u zastoju, Vodolija prekida vezu, Jarca boli glava

05:00 | 0
Komentari (0)

Zanimljivosti

Horoskop Tamare Globe za period od juna do decembra 2026: Ovim znacima kreće život iz korena - stižu pare, ljubav i sudbinske promene
Printscreen/Youtube

Horoskop Tamare Globe za period od juna do decembra 2026: Ovim znacima kreće život iz korena - stižu pare, ljubav i sudbinske promene

17:25 | 0
Važno upozorenje za milione korisnika! Lažni mejlovi stižu sa Majkrosoft adrese - evo šta treba da uradite
Foto: Shutterstock

Važno upozorenje za milione korisnika! Lažni mejlovi stižu sa Majkrosoft adrese - evo šta treba da uradite

17:20 | 0
Svi kažu da je Nika ista tetka, šta kažete, da li liče? Ova atraktivna brineta je sestra Duška Tošića, živi daleko od očiju javnosti

Svi kažu da je Nika ista tetka, šta kažete, da li liče? Ova atraktivna brineta je sestra Duška Tošića, živi daleko od očiju javnosti

17:19 | 0
Biljka koju su naše bake čuvale kao zlato: Žene je ponovo koriste zbog hormona i menopauze

Biljka koju su naše bake čuvale kao zlato: Žene je ponovo koriste zbog hormona i menopauze

17:03 | 0
Kako da klima radi, a računi za struju ne budu previsoki? 4 pravila uz koje neće biti ni vrućine ni praznih džepova

Kako da klima radi, a računi za struju ne budu previsoki? 4 pravila uz koje neće biti ni vrućine ni praznih džepova

17:00 | 0
Ruskinje znaju trik za savršeno čiste prozore: Bez mrlja, bez hemije i za sitne pare
Foto: Shutterstock | shuterstock

Ruskinje znaju trik za savršeno čiste prozore: Bez mrlja, bez hemije i za sitne pare

17:00 | 0
Udarila sve sećanja na Jugoslaviju, ovo je nestvarno: Britanska porodica objavila snimke sa letovanja iz 1978. godine

Udarila sve sećanja na Jugoslaviju, ovo je nestvarno: Britanska porodica objavila snimke sa letovanja iz 1978. godine

16:49 | 0
Zaboravite na nesanicu: Uz ovaj trik zaspaćete za par minuta
Shutterstock

Zaboravite na nesanicu: Uz ovaj trik zaspaćete za par minuta

16:45 | 0
4 bolesti koje mačka može preneti vlasniku: Simptomi se često javljaju kasno
Foto: Printscreen | shutterstock

4 bolesti koje mačka može preneti vlasniku: Simptomi se često javljaju kasno

16:37 | 0
Kako spakovati stvari za letovanje u ručni prtljag? Ovaj trik koriste žene u celom svetu

Kako spakovati stvari za letovanje u ručni prtljag? Ovaj trik koriste žene u celom svetu

16:34 | 0

Najnovije

Zanimljivosti

Najčitanije

2min

Muškarac napravio haos na ulici: Skakao po automobilima i bacao se po putu, ovako je savladan (VIDEO)

8min

"Da se u Beogradu skandiralo Milatoviću, zvali bi Rutea da ih bombarduje!" Knežević raskrinkao dvostruke aršine!

10min

Nikad jača konkurencija: Partizan i Zvezdu čeka pakao u Evroligi

12min

Cvet koji niko ne može uništiti - sam se širi po bašti i cveta non-stop: Što je sunce jače, a oko njega suvlje - on sve lepši

12min

Ova banja je raj za porodice i leči “pola tela”: Voda od 28 stepeni i nestvarna priroda

47min

Horoskop Tamare Globe za period od juna do decembra 2026: Ovim znacima kreće život iz korena - stižu pare, ljubav i sudbinske promene

52min

Važno upozorenje za milione korisnika! Lažni mejlovi stižu sa Majkrosoft adrese - evo šta treba da uradite

53min

Svi kažu da je Nika ista tetka, šta kažete, da li liče? Ova atraktivna brineta je sestra Duška Tošića, živi daleko od očiju javnosti

1H

Biljka koju su naše bake čuvale kao zlato: Žene je ponovo koriste zbog hormona i menopauze

1H

Kako da klima radi, a računi za struju ne budu previsoki? 4 pravila uz koje neće biti ni vrućine ni praznih džepova

24H

"Oni rukovode njima" Vojislav Šešelj digao naciju na noge

18H

Sprema se nezapamćeni udar! Svet u panici: "U ratu smo, idemo do samog kraja!"

11H

Vučić od Si Đinpinga dobio poklon kakav ne postoji na Zemlji!

1D

Mladen Mijatović saopštio tragičnu vest: Dečko voditeljke Pinka poginuo u padu aviona

24H

Evo kako izgleda nova devojka Duška Tošića: 9 godina je mlađa od njega, a silikoni "pucaju" (FOTO)

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Jeziv snimak urušavanja nadvožnjaka u Seulu! Žrtve smrskane olupinama (FOTO/VIDEO)
Foto: Tanjug/Kim In-chul/Yonhap via AP

Jeziv snimak urušavanja nadvožnjaka u Seulu! Žrtve smrskane olupinama (FOTO/VIDEO)

"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)
Foto: Alo!

"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)

Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)
Alo!

Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)

"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)

Blokaderi radnicima stavljali nož pod grlo! Huligani s obeležjima „studenti pobeđuju“ pravili haos posle skupa na Slaviji
Alo ilustracija
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,66 100,96 101,27
CAD CAD 72,87 73,09 73,31
AUD AUD 72,06 72,28 72,5
GBP GBP 135,65 136,06 136,47
CHF CHF 128,46 128,85 129,24

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati