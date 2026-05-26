Tokom vrelih letnjih dana klima u automobilu postaje gotovo neophodna, ali mnogi vozači nisu svesni koliko ona zapravo utiče na potrošnju goriva. Stručnjaci upozoravaju da rashladni sistem može povećati potrošnju i do 10 odsto, posebno tokom kratkih vožnji kada kabina tek treba da se rashladi.

Klima uređaj koristi energiju motora kako bi rashladio vazduh u vozilu. U sistemu se nalazi kompresor sa rashladnim gasom koji funkcioniše slično kao frižider. Dok vazduh prolazi kroz sistem, rashladno sredstvo snižava temperaturu i uklanja vlagu i nečistoće.

Nakon toga, rashladna tečnost prolazi kroz ventil koji reguliše temperaturu u kabini, a zatim kroz isparivač iz kog u automobil ulazi hladan vazduh. Ceo proces se neprestano ponavlja kako bi temperatura ostala prijatna.

Koliko klima povećava potrošnju goriva?

Pošto kompresor koristi snagu motora, klima indirektno troši više goriva. Prema procenama stručnjaka, razlika može biti i do 10 odsto, a najveća potrošnja javlja se odmah nakon pokretanja vozila, kada klima radi punim kapacitetom da bi rashladila užarenu kabinu.

Kada se automobil dovoljno rashladi, preporučuje se smanjenje jačine hlađenja ili blago povećanje temperature, jer tada kompresor radi manje opterećeno i troši manje goriva.

Trik koji može da smanji potrošnju skoro duplo

Jedan jednostavan trik može značajno pomoći vozačima tokom leta — pre uključivanja klime otvorite prozore na minut kako bi vreo vazduh izašao iz vozila. Tako klima neće morati odmah da radi maksimalnom snagom.

Parkiranje u hladu takođe pravi veliku razliku, jer se unutrašnjost vozila sporije zagreva.

Na kratkim gradskim relacijama često je dovoljno otvoriti prozore umesto uključivanja klime, jer pri manjim brzinama otpor vazduha nije veliki. Međutim, pri većim brzinama otvoreni prozori povećavaju otpor i tada klima postaje ekonomičnija opcija.

Još načina da uštedite gorivo

Stručnjaci savetuju i nekoliko dodatnih trikova za manju potrošnju:

vozite mirnije, bez naglih ubrzavanja i kočenja

redovno proveravajte pritisak u gumama

izbacite nepotreban teret iz automobila

ne držite motor dugo upaljen dok vozilo stoji

redovno servisirajte klima uređaj

Ako u sistemu nema dovoljno rashladnog sredstva, klima mora da radi jače kako bi postigla isti efekat hlađenja, što dodatno povećava potrošnju goriva.

Zato stručnjaci preporučuju servisiranje klime najmanje jednom u dve godine kako bi sistem radio efikasno i bez nepotrebnog opterećenja motora.