Koliko puta ste samo na brzinu ubacili telefon, račune, ključeve i gomilu sitnica u tašnu, ne razmišljajući o tome šta ona zapravo govori o vama? Ispostavlja se – mnogo više nego što mislimo.

U feng šui filozofiji tašna nije samo modni detalj. Ona simbolično predstavlja odnos prema novcu, sigurnosti i životnoj energiji. Zato nije svejedno kakvu torbu nosite, kako je čuvate i šta se u njoj nalazi.

Možda zvuči neobično, ali mnogi veruju da upravo kroz takve male svakodnevne stvari privlačimo ili odbijamo obilje.

Tašna kao simbol novca i sigurnosti

Feng šui se zasniva na ideji da sve oko nas nosi određenu energiju – od prostora u kojem živimo, do predmeta koje svakodnevno dodirujemo. A pošto u tašni držimo novac, dokumenta i lične stvari, smatra se da ona direktno utiče na osećaj stabilnosti i finansijske sigurnosti.

Zato se posebna pažnja posvećuje njenom obliku, boji i stanju.

Veruje se da ovaj oblik „čuva pare“

Prema starim feng šui pravilima, najbolji izbor je tašna koja je dole šira, a gore uža, nalik starinskim vrećicama za novac. Simbolika je jednostavna – novac ulazi, ali ne „ispada“ lako napolje.

S druge strane, potpuno otvorene i neorganizovane torbe povezuju se sa rasipanjem energije i impulsivnim trošenjem.

I boja navodno igra veliku ulogu

Svaka boja nosi drugačiju simboliku, pa se veruje da može da utiče i na različite životne oblasti:

Crvena – privlači sreću i pozitivnu energiju

– privlači sreću i pozitivnu energiju Crna – povezuje se sa poslovnim uspehom i stabilnim finansijama

– povezuje se sa poslovnim uspehom i stabilnim finansijama Zelena – simbol rasta, novih prilika i napretka

– simbol rasta, novih prilika i napretka Zlatna – boja obilja i prosperiteta

– boja obilja i prosperiteta Srebrna – povezuje se sa luksuzom i elegancijom

Naravno, nije poenta slepo pratiti pravila, već birati stvari uz koje se osećate dobro i samouvereno.

Jedna navika posebno „blokira“ energiju novca

Koliko god tašna bila lepa spolja, feng šui kaže da haos unutra može da pokvari celu priču.

Zgužvani računi, stare maramice, nepotrebni papiri, prazne ambalaže i sitnice koje danima skupljamo u torbi navodno stvaraju lošu energiju i simbolizuju nered u finansijama.

Zato se savetuje da:

redovno čistite tašnu,

ne nosite pocepane ili oštećene modele,

i da je nikada ne spuštate direktno na pod.

Kod nas postoji slično verovanje – kada tašnu stavite na pod, „odlazi novac iz kuće“. Zanimljivo je da isto pravilo postoji i u kineskoj tradiciji.

Možda nije magija, ali ima smisla

Čak i ako ne verujete u feng šui, postoji nešto istinito u celoj priči. Kada su nam stvari uredne, organizovane i očuvane, često se i sami osećamo sigurnije, smirenije i odgovornije prema novcu.

A možda upravo te male navike, kojih često nismo ni svesni, vremenom naprave najveću razliku.