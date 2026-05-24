Stjuardesa je sada otkrila šta ti kodovi znače i na koje treba obratiti posebnu pažnju.
Kod koji ne želite da čujete
Jedan od kodova koje biste mogli čuti je „ABP“, skraćenica od „Able Bodied Passengers“ (sposobni putnici).
Anonimna stjuardesa kompanije Qatar Airways objasnila je za MSN da posada to radi kako bi obeležila putnike koji bi mogli da pomognu u hitnim slučajevima. Iako stjuardese obično uočavaju snažne i fizički sposobne putnike koji mogu da prate uputstva već tokom ukrcavanja, objavljivanje ovog koda preko razglasa može značiti da je pomoć potrebna odmah.
Šifre koje se odnose na putnike
Međutim, nisu svi kodovi povezani sa hitnim situacijama. Neki su mnogo ležerniji i služe kao interni komentar među članovima posade. Naime, fraza „BOB“ je skraćenica od „Babe on board“ ili „Best on board“, odnosno „lepotica u avionu“ ili „najbolji u avionu“, i znači da ste zapali za oko jednoj od stjuardesa.
Slično tome, ako vas vide van aviona sa „cheerio“ umesto uobičajenog „doviđenja“, to navodno znači da bi bili srećni da vas ponovo vide na jednom od sledećih letova.
Međutim, postoje i manje laskavi izrazi. „Ako vas označe kao 'Filip', to znači da ste nešto sakrili i verovatno možete očekivati lošiju uslugu do kraja leta“, rekla je jedna stjuardesa istoj publikaciji. „Naziv potiče od fraze PILP, tj. 'Passenger I'd Like to Punch', što bi značilo 'putnik koga bih voleo da udarim', ali se vremenom promenilo u nešto suptilnije.“
Najstrašnije šifre
Pored komentara o putnicima, postoje i šifre za specifične situacije u avionu. Šifre „300“ i „Ejndžel“, na primer, koriste se kada putnik umre tokom leta.
Najozbiljnije šifre, kao što su „Squawk 7500“ ili „Hotel“, navodno ukazuju na to da je otmica u toku. „Ako ikada čujete posadu ili kontrolu leta da pominju ovu šifru, to bi moglo ukazivati na moguću bezbednosnu pretnju tokom leta“, upozoravaju stručnjaci.
„Transponder aviona će poslati signal sa tom šifrom kako bi upozorio vlasti da je avion u opasnosti.“, piše Mirror.
