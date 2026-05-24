Kako je navedeno, cilj ove operacije jeste obezbeđivanje dovoljne likvidnosti bankarskom sistemu putem modela licitiranja sa fiksnim iznosom, promenljivom kamatnom stopom i višestrukim cenama, prenosi Anadolu Agency.

Nakon što finansijske institucije ovog meseca vrate 500 milijardi juana dospelog duga centralnoj banci, tržište će dobiti neto ubrizgavanje od 100 milijardi juana, odnosno oko 14,7 milijardi dolara.

Srednjoročni kreditni aranžman omogućava kineskim bankama da dobiju jednogodišnje kredite od centralne banke uz zalaganje svojih hartija od vrednosti.