Šeta Mujo ulicom i ispadne mu 0,50 KM u šaht. Pomisi:
- "Vala mi se ne isplati silaziti."
Uze iz džepa 2 KM baci ih u šaht i reče:
- "E sad se isplati sići."
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Vic dana: Šeta Mujo ulicom, i ispadne mu 0.50 KM u šaht...
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
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Šeta Mujo ulicom i ispadne mu 0,50 KM u šaht. Pomisi:
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