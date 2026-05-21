Jedan takav dolazi iz Rusije, gde je zabeležen nesvakidašnji trenutak bliskog kontakta između čoveka i mladunaca medveda.

Neočekivan susret u šatoru

Autor snimka Kiril Potapov objavio je kadrove iz svog šatora, a video je za kratko vreme postao viralan na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi mladunče medveda koje prilazi šatoru i pokušava da uđe unutra. U jednom trenutku životinji se zaglavila noga pri ulasku, pa je kratko imala poteškoće da priđe čoveku, što je dodatno pojačalo dramatičnost cele scene.

Nakon što je uspelo da se snađe i uđe u šator, mladunče se potpuno opustilo.

Medvedi se ponašali kao da su kod kuće

Kiril je bez vidljivog straha počeo da mazi mladunce, dok su se oni mirno kretali po šatoru i pokazivali znatiželju prema čoveku i prostoru oko sebe.

Kako se navodi, u šatoru su se u jednom trenutku nalazila čak tri mladunca medveda koja su tu pronašla zaklon.

Upravo prizori međusobnog poverenja između čoveka i divljih životinja izazvali su najviše reakcija na internetu.

Život u blizini divljih životinja

Prema objavama na društvenim mrežama, Kiril Potapov već duže vreme boravi u prirodi i često deli snimke susreta sa divljim životinjama.

Njegov sadržaj prikazuje svakodnevne situacije u kojima boravi u neposrednoj blizini medveda, što je izazvalo veliko interesovanje, ali i podeljena mišljenja javnosti.

Na pojedinim snimcima vidi se kako hrani mladunce, igra se sa njima i provodi vreme u njihovoj blizini.

Internet podeljen zbog viralnog snimka

Dok su jedni korisnici društvenih mreža bili oduševljeni prizorima i tvrdili da snimak izgleda „nestvarno“, drugi upozoravaju da kontakt sa divljim životinjama može biti veoma opasan.

Mnogi su istakli da mladunci medveda mogu delovati umiljato, ali da situacija vrlo lako može postati rizična, posebno ako se u blizini nalazi majka medveda.

Snimak koji je obišao svet

Neobični prizori iz Rusije ponovo su otvorili raspravu o odnosu ljudi i divljih životinja, ali i o granici između fascinacije prirodom i potencijalne opasnosti.

Video mladunaca medveda u šatoru nastavlja da se širi društvenim mrežama i privlači milione pregleda širom sveta.