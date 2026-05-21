Američki nosač aviona "USS Nimitz" i njegova udarna grupa otplovili su ka Karibima, u vreme rastućih tenzija između SAD i Kube i nakon što je američki predsednik Donald Tramp pretio da će izvršiti invaziju na ostrvo, prema pisanju američkih medija, od liberalnog Njujork tajmsa (New York Times) do konzervativnijeg Hila (The Hill=.

Brod klase Nimc Nimitz, zajedno sa svojim vazdušnim krilom F/A-18E Super Hornets-a, EA-18G Growler-a i C-2A Greyhound-a, ​​kao i razaračem USS Gridley klase Arleigh Burke i logističkim tankerom USNS Patuxent klase Henry J. Kaiser, nalaze se u Karipskom moru, objavila je u sredu Južna komanda SAD, Southcom, koja nadgleda vojne operacije SAD na Karibima i u Latinskoj Americi.

„USS Nimitz je dokazao svoju borbenu moć širom sveta, obezbeđujući stabilnost i braneći demokratiju od Tajvanskog moreuza do Arapskog zaliva“, objavila je američka vojska na društvenoj mreži X.

"USS Nimitz", koji je stavljen u upotrebu 1975. godine, učestvovao je u zajedničkim pomorskim vežbama sa brazilskom mornaricom kod obale Rio de Žaneira prošle nedelje, saopštila je ambasada SAD u Brazilu.

"Kuba na umu"

Tramp je novinarima u sredu rekao da administracija ima Kubu „na umu“ nakon što je Ministarstvo pravde SAD optužilo bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra za obaranje aviona organizacije "Brothers to the Rescue", koji je bacao antirežimske letke na kubansko stanovništvo iznad Kube 1996. godine. Četiri osobe su tada poginule.

"Veoma je važno", rekao je predsednik Tramp. „Bio je to veliki trenutak za ljude, ne samo za kubanske Amerikance, već i za one koji su došli sa Kube, koji žele da se vrate na Kubu, da vide svoje porodice na Kubi.“

Optužnica je objavljena na Dan nezavisnosti Kube.

Ranije danas, državni sekretar Marko Rubio, kubanski Amerikanac, poslao je poruku na španskom jeziku kubanskom narodu povodom te godišnjice, podržavajući američku blokadu snabdevanja gorivom ostrva, dok je za stalne nestanke struje okrivio sadašnju komunističku vlast.

Prošle nedelje, direktor CIA Džon Retklif sastao se sa kubanskim zvaničnicima na ostrvu kako bi naglasio da vremenski okvir za pregovore neće ostati otvoren unedogled.

