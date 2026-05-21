Mnogi ljudi brojeve za lutriju biraju prema datumima rođenja, godišnjicama ili ličnim ritualima, ali Stiven Husgen iz Frasera u američkoj saveznoj državi Mičigen imao je znatno neobičniji izvor inspiracije – Zoltar automat, mašinu koja „proriče sudbinu“ i ispisuje srećne brojeve za sitan novac.

Iako su šanse za dobitak na lutriji u SAD izuzetno male – procenjene na oko jedan prema 300 miliona – Husgen je punih 30 godina uplaćivao iste brojeve koje je dobio iz tog automata tokom putovanja u Las Vegasu.

Stručnjaci ističu da izbor brojeva ne utiče na verovatnoću dobitka, ali napominju da nasumične kombinacije mogu smanjiti šansu da se dobitak deli sa drugim igračima, za razliku od popularnih datuma i „srećnih“ brojeva koje mnogi ponavljaju.

Tri decenije vernosti istoj kombinaciji

Stiven Husgen je svoju kombinaciju dobio još pre oko tri decenije, kada je ubacio novac u Zoltar automat i dobio papirić sa „proročanstvom“ i nizom brojeva. Od tada ih je redovno uplaćivao u lutrijskim igrama.

Sreća mu se osmehnula 22. aprila tokom izvlačenja Powerball lutrije, kada je pogodio svih pet belih kuglica – brojeve 24, 29, 32, 49 i 63 – i osvojio milion dolara. Nedostajala mu je samo Powerball kuglica za glavni džekpot.

Trenutak kada je saznao za dobitak

Za dobitak je saznao narednog jutra, kada je dobio mejl od lutrije. Isprva nije mogao da poveruje, pa je vest podelio sa suprugom uz pitanje da li je sve stvarno.

Njegovi planovi su, kako kaže, prilično praktični – otplata kuće i automobila, odlazak na odmor i ulaganje u penziju.

Lutrija i neverovatne priče o sreći

Iako su velike premije retke, postoje i izuzetni slučajevi višestrukih dobitaka. U pojedinim pričama pominje se i Robert Bevan, koji je navodno osvojio lutriju više puta, uključujući i dobitke do 200.000 dolara.

Priča Stivena Husgena ostaje još jedan primer kako upornost, slučajnost i malo „srećne magije“ mogu da stvore dobitak koji menja život – čak i ako potiče iz automata koji je više simbol zabave nego ozbiljne prognoze.