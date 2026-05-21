Muškarac je ostao u potpunom šoku nakon što je otkrio šta se nalazilo danima iza zida.

Nakon useljenja u stariju kuću, novi vlasnik je primetio da se mačke lutalice često kreću po krovu i uskim prolazima oko kuće. Međutim, dva dana je neprekidno čuo očajničko mjaukanje koje je dolazilo iz same unutrašnjosti kuće.

Danima je slušao zvukove

„Pretražio sam celu kuću, tavan i prolaze ispod poda, ali nisam ništa našao. Čak sam pozvao i vatrogasce, koji su se ponudili da sruše zidove bez ikakve odgovornosti, ali sam im rekao da ću ih pozvati kasnije.“

Ipak, nije mogao da ignoriše zvukove. Kaže da se probudio u zoru nakon „čudnog sna“ koji ga je naterao da konačno pokuša da spase životinju. Kada je prislonio uvo uz zid, shvatio je da mjaukanje dolazi sa jednog od spoljnih zidova kuće.

Naoružan samo malim džepnim nožem, pažljivo je počeo da seče kroz gipsanu ploču gde je već bila ogrebotina u farbi.

„Kuća je stara i iza zida je velika drvena konstrukcija, tako da nisam mogao dovoljno daleko da vidim niti da dohvatim bilo šta“, objasnio je.

„Odjednom sam čuo glasnije mjaukanje i nastavio da sečem zid. Onda sam video kako se pojavljuje mala šapa, pa sam odmah sklonio nož kako je ne bih povredio.“

Nekoliko trenutaka kasnije uspeo je da provuče ruku kroz otvor i vrhovima prstiju izvuče malo mače koje je bilo zaglavljeno unutar zida.

Uspeo je da spase mače

Srećom, mače je preživelo celu situaciju i sada se uspešno oporavlja.

„Nahranjena je, dobila je vodu, okupana je i sada mirno počiva“, rekao je čovek.

Nakon što je objavio svoju priču na Reditu, zamolio je korisnike da mu pomognu da izabere ime za spašeno mače, piše Mirror.

Jedan korisnik je predložio ime „Praznina“, objašnjavajući da je to ime za crnu mačku, ali i za prazan prostor unutar zida. Drugi su predložili ime „Marej“, jer reč „mur“ na francuskom znači zid, dok je jedan korisnik u šali napisao: „On je mačak iz Amontiljada“.