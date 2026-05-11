To je svakodnevni fenomen koji je naučno objašnjen i nema razloga za brigu — potpuno je normalan.

Kristijan Džeret, kognitivni neuronaučnik i pisac, objasnio da se ono što svi doživljavamo zapravo naziva „efekat vrata“. Ovaj izraz koristi se za osećaj kada ljudi zaborave po šta su krenuli čim uđu u novu prostoriju.

„Ne brinite, niste jedini ko je doživeo ovo uznemirujuće iskustvo“, rekao je Džaret.

Ukratko, ovaj fenomen naziva se „efekat vrata“ i događa se zato što naš mozak voli da deli aktivnosti i informacije na manje celine u skladu sa okruženjem. Kada prelazimo iz sobe u sobu, mozak vrata doživljava kao metaforičku granicu između različitih konteksta. Tada mozak voli da potpuno „resetuje“ ili ažurira trenutno razumevanje novog okruženja.

Džeret je istakao i da je tim sa University of Queensland dodatno istraživao „efekat vrata“.

„Otkrili su da prolazak kroz vrata koja povezuju identične prostorije uglavnom nije uticao na pamćenje — verovatno zato što nije bilo dovoljno promene u kontekstu da bi se stvorila značajna granica događaja“, objasnio je.

„Tek kada su istraživači volonterima zadali dodatni, sporedni zadatak koji im je odvlačio pažnju, prolazak između identičnih prostorija počeo je da utiče na pamćenje.“

„Tim iz Kvinslenda smatra da se to poklapa sa svakodnevnim iskustvom jer smo upravo tada, kada smo rasejani, skloni da uđemo u sobu i zaboravimo po šta smo došli.“

Džeret dodaje da istraživanje pokazuje kako je „efekat vrata“ još izraženiji kada postoji velika promena okruženja — na primer kada iz dnevne sobe izađete u dvorište ili vrt. Neuronaučnik kaže da „novi rezultati ukazuju i na moguće rešenje“, a to je da „pokušate da ostanete fokusirani na svrhu dok prolazite kroz vrata“.

Iako to možda zvuči naporno, Jarrett predlaže i jednostavnije rešenje — da zapisujete ono što treba da uradite.

„Lično koristim aplikaciju ‘Beleške’ na telefonu kako bih pratio obaveze. Ali čak i kada je sve zapisano, i dalje mi se ponekad dogodi da ne znam zašto sam ušao u kuhinju da potražim daljinski za televizor“, zaključio je, piše BBC.