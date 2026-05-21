Devojčica koja je nestala u Tulskoj oblasti pronađena je živa u šumi. Načelnik okružne administracije Kiril Guzov potvrdio je za rusku agenciju RIA Novosti da je trogodišnje dete nestalo u selu Dubna u Tulskoj oblasti pronađeno.

„Devojčica je pronađena živa, hvala Bogu, pronađena je u šumi“, izjavio je on.

Pronađena je blizu sela gde se izgubila. Život deteta nije u opasnosti.

Ranije je objavljeno da je devojčica nestala u sredu.

U potrazi su učestvovali volonteri, policajci i spasioci, uključujući ronioce, prenosi ruska agencija.

BONUS VIDEO