Mnogi ljudi misle da stres izgleda dramatično: nervoza, panika, ubrzan rad srca. Ali kod većine ljudi se mnogo tiše krije.
Upravo zato stručnjaci često preporučuju ovaj jednostavni test. Vaše telo može da pokaže u kakvom ste stanju i da li treba nešto da preduzmete..
Ovaj mini-test traje samo 10 sekundi, a može pokazati koliko je vaše telo zapravo pod pritiskom.
TEST: Udahnite i zadržite dah
Uradite sledeće:
Sedite mirno, polako udahnite kroz nos i zadržite dah na 10 sekundi.
Obratite pažnju na ono što se dešava u telu
Rezultati testa
Kad zadržavate dah ako osetite - nelagodnost već nakon nekoliko sekundi, stezanje u grudima, Brze misli, potrebu za trenutnim izdahom i napetost u ramenima ili vratu - moguće je da je telo pod povećanim stresom.
Ako ostanete mirni, sa sporim pulsom i opuštenim ramenima, nervni sistem je verovatno u stabilnijem stanju.
Stručnjaci objašnjavaju da, kada smo pod stresom,disanje postaje pliće i brže, čak i kada to ne primećujemo. Organizam tada ostaje u takozvanom „režimu pripravnosti“, kao da očekuje problem u svakom trenutku.
Zato jednostavan test disanja može otkriti više nego što mislimo.
Stručnjaci takože podsećaju da ljudi koji su pod hroničnim stresom osećaju umor čak i nakon spavanja, razdražljivost bez razloga, težinu u stomaku, glavobolju i osećaj da nikada ne mogu potpuno da se opuste, piše cdm.me.
Iako ovaj test nije medicinska dijagnoza, može biti mali alarm da usporite i obratite pažnju na sebe.
