Mnoge žene danas ulažu mnogo novca u negu kose — od profesionalnih šampona i maski do skupih ulja i tretmana. Ipak, frizeri upozoravaju da jedna česta greška može potpuno da poništi sav trud koji ulažete.

Naime, veliki broj ljudi i dalje koristi fen, peglu ili figaro bez adekvatne zaštite od toplote, zbog čega kosa vremenom postaje suva, lomljiva i bez sjaja, čak i kada koristite kvalitetne preparate za negu.

Zašto toplota oštećuje kosu?

Visoke temperature direktno utiču na strukturu dlake. Kada je kosa često izložena toploti, gubi vlagu, postaje suva i sklonija pucanju.

Prvi znaci oštećenja najčešće su ispucali krajevi, pojačano mršenje i gubitak prirodnog sjaja. Stručnjaci naglašavaju da se šteta ne pojavljuje preko noći, već se postepeno gomila svakodnevnim feniranjem i stilizovanjem bez zaštite.

Jedan proizvod je ključan pre feniranja

Pre korišćenja fena, pegle ili figara, potrebno je naneti preparat za zaštitu od toplote, poznat kao heat protectant.

Njegova uloga je da formira zaštitni sloj oko vlasi i smanji štetu koju izazivaju visoke temperature. Frizeri ističu da ulja i hranljive maske nisu zamena za ovaj proizvod, jer neguju kosu, ali je ne štite direktno od toplote.

Najbolji efekat postiže se kada se preparat ravnomerno nanese na vlažnu kosu pre sušenja ili stilizovanja.

Greška koju većina pravi

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje previsoke temperature na fenu ili pegli. Iako mnogi veruju da će tako brže završiti stilizovanje, zapravo dolazi do dodatnog isušivanja i oštećenja dlake.

Frizeri savetuju da fen ne držite preblizu glavi i da birate srednju temperaturu, naročito ako kosu stilizujete često.

Takođe, nije preporučljivo više puta prelaziti peglom preko istog pramena, jer se na taj način oštećenje dodatno povećava.

Skupi preparati nisu dovoljni

Čak i najskuplji proizvodi za negu mogu imati slab efekat ako kosu svakodnevno izlažete visokim temperaturama bez adekvatne zaštite.

Zdrava, mekana i sjajna kosa ne zavisi samo od šampona i maski, već i od načina na koji je tretirate. Upravo zato stručnjaci ističu da je zaštita od toplote jedan od najvažnijih koraka u rutini nege, posebno za osobe koje redovno koriste fen, figaro ili peglu.

