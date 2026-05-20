Kako je saoštila kompanija Ekspo 2027 Beograd, prijavljeni volonteri će biti prvi kontakt posetilaca sa Srbijom i podrška međunarodnim delegacijama.

Menadžer volonterskog programa Ekspo 2027 Milan Pavlović istakao je da je broj prijavljenih volontera prevazišao očekivanja i pokazao da su ljudi prepoznali Ekspo 2027 kao priliku da budu deo događaja koji će ostaviti trag daleko nakon njegovog završetka.

"Posebno nas raduje što prijave stižu ne samo iz Srbije, već i iz regiona i brojnih zemalja sveta, jer to znači da Ekspo već danas povezuje ljude, energiju i različite kulture. Naši Plejmejkeri biće prvi kontakt miliona posetilaca sa Srbijom i upravo oni će svetu pokazati njeno najlepše, najtoplije lice i gostoprimstvo po kom smo poznati.

Zato bih ovim putem želeo da ohrabrim sve ljude, bez obzira na godine, profesiju ili mesto iz kog dolaze, da se prijave i postanu deo događaja koji ulazi u istoriju i generacije koja će tu istoriju zajedno stvarati”, rekao je Pavlović.

Kako se navodi, program "Ekspo Plejmejkers" otvoren je za punoletne kandidate iz Srbije, regiona i sveta koji žele da steknu iskustvo rada na jednom od najvećih međunarodnih događaja u Evropi.

Volonteri će moći da biraju između 48 različitih pozicija, od rada sa posetiocima i delegacijama, preko logistike i organizacije događaja, do podrške međunarodnim timovima tokom trajanja izložbe.

Pored iskustva rada u međunarodnom okruženju, budući volonteri Ekspa 2027 prolaze adekvatne obuke shodno odabranoj poziciji, dobijaju sertifikat o učešću i brojne partnerske benefite poput popusta kompanije Er Srbija, benefita kompanije Telekom Srbija i besplatnog korišćenja određenih usluga železničkog prevoza tokom trajanja angažovanja.

Studentima će biti omogućena i mogućnost ostvarivanja dodatnih ESPB bodova, dok program uključuje i pogodnosti partnera.

Prijave za program "Ekspo Plejmejkers" otvorene su putem platforme Ekspo Plejmejkers, dok su dodatne informacije dostupne na zvaničnoj internet stranici Ekspo 2027 Beograd.