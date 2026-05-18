Objavljena je nova teorija koja tvrdi da Velika piramida u Gizi možda nije bilo samo grobnica faraona.

Zanimljiva teorija

Prema studiji koja još nije prošla stručnu recenziju, Keopsova piramida mogla bi da predstavlja „sofisticirani sistem komunikacije kosmičkih razmera“, odnosno neku vrstu "planetarnog svetionika".

Autor istraživanja smatra da su precizna lokacija piramide, njene arhitektonske proporcije i savršena usklađenost sa Zemljinom rotacijom možda imali mnogo veću svrhu od one koju danas prihvata zvanična nauka. Posebnu pažnju izazvala je tvrdnja da je Velika piramida gražena tako da može da emituje odrežene, dok fizičari naglašavaju da ne postoje dokazi da piramide mogu emitovati gravitacione signale.

Teorija navodi da Zemljino kretanje oko Sunca stvara gravitacioni obrazac nalik radio-talasu, dok bi položaj Velike piramide mogao da utiče na taj signal i „moduliše“ ga tokom vremena.

Ako bi ova hipoteza bila tačna, piramide možda nisu služile samo kao kraljevske grobnice i monumentalni spomenici, već kao deo ogromnog komunikacionog sistema povezanog sa čitavom planetom.

Slične teorije su postojale i ranije

Autor istraživanja, Džalal Džafari sa Univerziteta Šahid Behešti u Iranu, ipak naglašava da je reč o teoriji koja nema čvrste dokaze.

Slične teorije postoje već godinama i često tvrde da su drevni Egipćani posedovali znanja daleko naprednija nego što se danas veruje, pa čak i da su piramide mogle da koriste prirodnu energiju Zemlje ili služe za komunikaciju sa vanzemaljskim civilizacijama.

Uprkos tome, većina arheologa i dalje smatra da su piramide bile isključivo pogrebni kompleksi faraona, dok naučnici ističu da ne postoji poznati fizički mehanizam koji bi omogućio da ovakve građevine funkcionišu kao gravitacioni predajnici.

Ipak, misteriozna preciznost piramida i dalje inspiriše nove teorije i podstiče pitanje — da li drevni Egipat krije tajne koje moderna nauka još nije uspela da objasni, piše Daily Mail.